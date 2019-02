Installation du groupe parlementaire, Algérie - Etats-Unis d’Amérique : Un nouveau jalon à la coopération bilatérale

Le groupe parlementaire Algérie - États-Unis d'Amérique a été installé, mardi dernier, à l'Assemblée populaire nationale, par le président de la commission des affaires extérieures et de la communauté à l'étranger, Abdelhamid Si Afif, en présence de l'ambassadeur américain, John Desrocher.

M. Si Afif a estimé que ce groupe parlementaire constituait un "jalon supplémentaire à la coopération bilatérale et au renforcement de la dimension parlementaire, de manière à consolider les liens d'amitié entre les peuples algérien et américain". A ce propos, il a procédé à l'installation de ce groupe au nom du président de l'APN, Mouad Bouchareb, et appelé "les parlementaires qui représentent les peuples et expriment leurs préoccupations, à s'adapter aux actions engagées par leurs gouvernements sur le plan diplomatique, au regard de l'importance que revêt désormais la diplomatie parlementaire dans les relations internationales et les groupes parlementaires d'amitié". Rappelant, dans ce cadre, "le grand intérêt accordé par l'Algérie à la diplomatie parlementaire, en lui consacrant une place exceptionnelle au sein de la Constitution de 2016, initiée par le Président Abdelaziz Bouteflika", mettant en avant "le souci permanent de l'APN de s'adapter à cette dynamique positive et de concrétiser ces réformes sur le terrain, à travers ses initiatives et activités visant à jeter les ponts d'amitié avec les parlements des pays entretenant des relations d'amitié avec l'Algérie". Par ailleurs, il a salué "les relations privilégiées liant le parlement algérien et le congrès américain", formant le vœu de "conforter la confiance et l'amitié entre les deux peuples et de créer un cadre complémentaire de coordination et d'approfondissement du dialogue et de la concertation entre les parlements des deux pays ainsi que la mise en place des fondements de la coopération parlementaire". Se félicitant des relations d'amitié historiques liant l'Algérie et les Etats-Unis, M. Si Afif a appelé au "renforcement de ces relations dans le domaine économique, à travers l'établissement d'un partenariat stratégique solide mutuellement bénéfique dans le cadre gagnant-gagnant". Il a appelé, en outre, à l'augmentation des investissements américains directs et à l'établissement d'une base solide de partenariat industriel et économique dans tous les secteurs, notamment dans les domaines de l'industrie et de l'agriculture". De son côté, le président du groupe parlementaire, Abdelkrim Meheni, a dit que l'installation de ce groupe constituait "un jalon supplémentaire à l'édifice des relations historiques de coopération et de solidarité existantes entre les deux pays", rappelant le rôle de ce groupe dans "le soutien de l'échange, de la communication et du rapprochement entre les deux instances législatives des deux pays". Il s'est félicité, en outre, du "niveau des relations entre l'Algérie et les Etats-Unis d'Amérique", marquées par "le respect mutuel", appelant à "les valoriser et à les renforcer dans plusieurs domaines économiques, commerciaux et parlementaires". M. Meheni a exprimé, également, son souhait de parvenir à un partenariat plus important entre les deux pays dans le domaine économique, et ce à la lumière des défis qui se posent à l'Algérie en matière de diversification de son économie et de renforcement de son développement et de recherche d'opportunités d'investissements étrangers". Il a souligné, dans ce sens, "le rôle important de ce groupe dans le renforcement et la consolidation des ponts de coopération, la création de nombreux espaces pour la communication et le dialogue et l'échange d'expériences entre les parlementaires des deux pays, les hommes d'affaires et les experts". L'ambassadeur américain a, pour sa part, salué le "niveau de coopération entre le Congrès américain et le Parlement algérien", appelant à "la consolidation de cette coopération à l'avenir dans plusieurs domaines, notamment économique et commercial hors hydrocarbures".