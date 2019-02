Famille révolutionnaire : Une place de choix dans le programme du gouvernement

Le ministre des Moudjahidine a présidé, hier, au siège de son ministère, la réunion d’évaluation annuelle des activités de son secteur en présence des directeurs des 48 wilayas du pays.

S’exprimant à cette occasion, Tayeb Zitouni a déclaré que cette rencontre vise à « évaluer » la « bonne » prise en charge des moudjahidine, notamment en ce qui concerne leur santé, et indiqué que le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a, de par « ses orientations », toujours accordé à la famille révolutionnaire une place de « choix » dans les différents programmes du gouvernement. Il a mis en exergue également le fait que son département, à l’image des autres secteurs, est là pour appliquer et concrétiser sur le terrain le programme du Chef de l’Etat.

Revenant sur l’importance de cette rencontre, le ministre a précisé que cette dernière intervient à quelques jours de la commémoration de la journée nationale du Chahid, qui a lieu chaque 18 février. A cet effet, les célébrations officielles se tiendront cette année à Tiaret et seront placées sous le thème «Fidélité à l’engagement de la continuité».

M. Zitouni a saisi cette opportunité pour rendre hommage à ses cadres pour les efforts consentis afin de faciliter les services ainsi que les procédures de délivrance des documents au niveau des directions de wilaya. Et de rappeler que les pouvoirs publics ont mis en œuvre un programme tracé afin de protéger la mémoire et le patrimoine. « Plusieurs accords cadres ont été signés avec d’autres secteurs dans ce même but. Ces partenariats sont appelés à se poursuivre et à se multiplier », a-t-il fait savoir, non sans révéler que, depuis 2018, un processus de décentralisation, éminemment fructueux, a permis, grâce à la numérisation et aux nouvelles technologies, de traiter plusieurs documents au niveau des structures locales sans les remonter au niveau de la tutelle et ce, au bénéfice exclusif des anciens moudjahidine et des ayants droit. Le ministre a, d’autre part, annoncé qu’ «en 2018, pas moins de 163 projets ont été réalisés par son secteur, permettant par ce biais de renouveler notre fidélité à nos glorieux martyrs».

Enfin, il convient de rappeler que lors d’une précédente déclaration à la presse, le ministre des Moudjahidine avait fait savoir que la préservation de la mémoire révolutionnaire nationale demeure le cheval de bataille de son département.

«Le ministère a recueilli jusqu’au mois de décembre 2017 plus de 26.000 heures de témoignages de moudjahidine et de moudjahidate», avait-t-il confié. Toujours selon le même responsable, ces 26.000 heures de témoignage ont été préservées dans des CD et sont actuellement exploitées par les étudiants, les chercheurs et les historiens pour la préservation de la mémoire révolutionnaire nationale. L’on avait, également, appris que le ministère des Moudjahidine a recensé aussi plus de 30.000 moudjahidine et moudjahidate, précisant que l’opération se poursuit encore.

S’agissant du dossier de la reconnaissance des statuts de moudjahid et de chahid, M. Zitouni avait affirmé que ce dossier est « définitivement clos» et ce, depuis la conférence de l’Organisation nationale des moudjahidine (ONM) de 2002, au cours de laquelle, les commissions de reconnaissance ont été dissoutes.

Sami Kaidi