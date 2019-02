Homme - femme : À l’épreuve de l’égalité

Dans une allocution lue en son nom par le secrétaire général du ministère, Rabah Hamdi, la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Ghania Eddalia, a formulé le souhait de surmonter les difficultés afin de trouver «un terrain d’entente, et de réaliser une plateforme commune de concertation, intégrée et complémentaire», à travers laquelle «les mécanismes efficaces pour appliquer sur le terrain l’article 36 de la Constitution peuvent être trouvés afin d’encourager les femmes à occuper des postes de leadership».

Mme Eddalia a rappelé que les pouvoirs publics accordent une grande importance à la femme, c’est dans ce sens que l’article 36 de la Constitution consacrant l’égalité hommes-femmes dans les postes à responsabilités peut être considéré comme «un acquis et une avancée considérables qu’il faut préserver». Et d’ajouter : «Grâce à cette volonté politique, nous avons ouvert plusieurs ateliers, dans le but de consacrer la parité entre les hommes et les femmes.» La volonté politique, concrétisée sous les orientations du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, est illustrée par les efforts entrepris en matière d’éducation des filles et de représentativité féminine, ainsi que la parité des salaires entre les hommes et les femmes garantie par la constitution.

À cet effet, la ministre a rappelé les efforts consentis par l’État pour la promotion des droits de la femme, en application des recommandation du Forum international sur la place de la femme dans le marché de l’emploi, tenu en novembre 2017.

Un forum où l’Algérie a exposé son expérience en matière de politique d’emploi et la parité homme-femme. Néanmoins, celle-ci a mis en relief l’urgence et la nécessité d’«éliminer les inégalités persistantes sur tous les fronts et dans tous les domaines d’activité, pour arriver à diminuer la non-parité hommes-femmes quant à l’accès aux postes de responsabilité».

Elle rappelle que l’Algérie a signé et ratifié toutes les conventions internationales relatives à la promotion, à la protection de femme, ainsi que les efforts de notre pays dans la réalisation des Objectifs du développement durable (ODD) à l’horizon 2030.

Selon la ministre, «le taux d’employabilité des femmes reste toujours faible», malgré «un dispositif législatif favorable».

Sur un total de 12.426.000 employés actifs, les femmes ne représenteraient que 19,7% de la population active, soit 2.453.000. «Le chiffre reste toujours insignifiant», a-t-elle constaté.



En effet, plusieurs paramètres sont pris en considération pour ce qui est de la parité entre les genres, comme le niveau de revenus, le nombre de femmes occupant des postes à responsabilités dans l’Administration ou dans les entreprises économiques. Ainsi que d’autres paramètres concernant la parité des genres sur le plan politique, en particulier la représentation des femmes au Parlement et aux postes ministériels. Mme Eddalia veut se pencher sur les raisons de ce faible taux. «Il est impératif d’examiner les modalités, dans l’objectif d’améliorer ces chiffre concernant l’employabilité des femmes. Cet atelier est une occasion pour nous de chercher de mécanismes et solutions, pour que le personnel féminin soit très visible dans le monde du travail, et occuper des postes de leadership», a-t-elle ajouté. Toutefois, la ministre a évoqué l’évolution «très positive» obtenue par la femme algérienne dans plusieurs domaines, notamment le secteur de la Solidarité, où la parité est égale à 50%, et l’accès aux postes de rang supérieur a atteint lui aussi un taux de 66%. Il en est de même dans le secteur de la Santé, où les femmes sont à plus de 76% dans les différents postes d’emploi, non sans oublier l’éducation, l’enseignement supérieur et la magistrature.

Les métamorphoses socioculturelles, et l’impact du facteur économique dans le contexte actuel devraient constituer un motif afin de mettre en place une feuille de route pour la mise en œuvre effective de l’article 36 de la Constitution, consacrant l’égalité hommes-femmes dans les postes à responsabilités.

Dans ce sillage, Mme Eddalia a tenu à s’adresser aux élites médias et acteurs de la société civile, les appelant à «œuvrer de concert, à lutter contre certains préjugés, stéréotypes et idées préconçues», ainsi que de faire la promotion de la culture de l’égalité et la parité dans l’accès à l’emploi, et à «la lutte contre la discrimination envers les femmes».

Il est utile de rappeler qu’en 1999, les femmes occupaient seulement 5% des postes à responsabilités dans l’Administration, et que ce taux est passé, aujourd’hui, à 19.7%.

Tahar Kaidi