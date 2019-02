Sécurité sociale : Les travailleurs revendiquent la retraite complémentaire

Les travaux de l’Assemblée générale élective de la Mutuelle générale des travailleurs de la Sécurité sociale se sont ouverts hier.

Dans son allocution d’ouverture, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Mourad Zemali, a relevé la nécessité de promouvoir les droits des travailleurs «dans une démarche participative», un sujet, dira-t-il, que le Président Bouteflika a toujours privilégié et auquel s’ajoute le renforcement du système de la protection sociale tout en impulsant une politique de dialogue social et de concertation entre différents partenaires. Le ministre a indiqué que le développement de la sécurité sociale n’est pas uniquement un objectif, mais constitue une conviction et un choix qui répondent aux aspirations sociales de la société et du gouvernement. La mutuelle sociale représente le second pilier du système de la sécurité sociale, lequel se base sur des principes de solidarité et de gestion démocratique et participative. M. Zemali a annoncé qu’à ce jour ce service garantit une couverture sociale complémentaire à près d’un million d’adhérents, soit 8% des assurés sociaux, rappelant les réformes introduites au système de sécurité sociale à même d’apporter des modifications liées entre autres au mécanisme de gestion et de contrôle. Des mesures, ajoute M. Zemali, qui ont «permis d’élargir le champ d’intervention de la mutuelle sociale».

Dans le même registre, il a mis l’accent sur la nécessité de promouvoir le mouvement mutualiste qui «vise au final une meilleure adhésion des assurés sociaux». Appelant à la poursuite des efforts, le ministre a également solennisé la nécessaire modernisation de la mutuelle et de profiter des développements enregistrés par le système de la sécurité sociale». Ce développement, ajoute-t-il, permettra de parvenir à une mutuelle sociale qui active dans un cadre complémentaire avec le système de sécurité sociale fondamental. A l’avenir, le ministre appelle à une réflexion sur la manière qui permettra aux adhérents de bénéficier des revenus complémentaires, une fois atteints l’âge de la retraite. Pour ce faire, explique M. Zemali, il faudra instaurer un climat social de calme et de stabilité, deux principes nécessaires pour tout développement social et économique. Dans ce contexte, le ministre a salué les efforts que mène l’Ugta pour protéger les droits des travailleurs et de l’économie nationale.

De son côté, le secrétaire général de l’UGTA, Abdelmadjid Sidi Saïd, a souligné que le climat fraternel, syndical et humain dans le milieu du travail de la sécurité sociale est “exemplaire”.

A l’adresse des adhérents de ladite mutuelle, Sidi Saïd à tenu des propos de reconnaissance. “Vous êtes un cas d’école’’, a-t-il relevé, expliquant que le syndicalisme est à la fois une responsabilité et un sacrifice. Et d’ajouter : ‘‘Tous les acquis des travailleurs ont été arrachés grâce au dialogue et à la concertation’’. Quant au président de la mutuelle, après avoir rappelé le bond réalisé après une période marquée par un cumul d’entorses, il sollicite le ministre du Travail pour le lancement de la retraite complémentaire pour les adhérents à la mutuelle qu’il préside.

Fouad Irnatene