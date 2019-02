Passage aux frontières : Simplifier les procédures

L'inspecteur général de la Sûreté nationale a appelé, hier, à la nécessité de simplifier les procédures de transit des citoyens, à travers l'ensemble des postes frontaliers terrestres à l'échelle nationale, et de garantir un service public répondant aux aspirations des voyageurs, dans le respect des droits de l'homme. Dans son allocution d'ouverture des journées d'étude sur la promotion du service de police au niveau des postes frontaliers, au profit des éléments de la Sûreté nationale relevant des services de la police frontalière, le représentant de la DGSN a plaidé pour «consentir davantage d'efforts en vue d'assurer un service public répondant aux aspirations des voyageurs, et de garantir la continuité entre la police et le citoyen», insistant sur l'importance d'orienter ces efforts dans «le respect des droits de l'homme».