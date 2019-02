Bilan annuel de la Sûreté de wilaya d’Alger : Globalement satisfaisant

Le contrôleur de police, chef de la sûreté de wilaya d’Alger, Mohamed Bettache, a qualifié de «globalement satisfaisant», la réalisation des opérations de sécurité au niveau de la wilaya d’Alger.

C’est au niveau du siège de l'état-major de la police à Bab Ezzouar que le bilan annuel des activités a été présenté à la presse. Ce qui est remarquable dans l’intervention de M. Bettache, sur les missions de son institution, est que l’accent est mis sur «la prévention» plutôt que sur «la répression». Cette expression est complètement absente dans les dire du contrôleur de police. C’est ce qui confirme que cette institution «veille sur l’ordre public et la protection des personnes et des biens, dans le respect les droits de l’homme, conformément à la Constitution», comme il le dira. Ainsi, dans sa présentation du bilan, M. Bettache a tenu tout d’abord à rappeler les directives donnés à tous ses éléments de veiller scrupuleusement à la prise en charge de la sécurité des citoyens et de leurs biens, tout en les félicitant des efforts entrepris dans ce domaine et les encourageant par la même occasion à faire toujours plus. En effet, selon les chiffres présentés dans ce bilan, qui couvre l’année 2018, le nombre des interventions des éléments de la police a atteint 44.715 opérations. On note 52.881 affaires enregistrées en 2018, dont 43.333 ont été résolues impliquant 49.625 personnes. S’agissant de la sécurité routière, au niveau de la wilaya d’Alger, les services de sécurité ont recensé 754 accidents ayant coûté la vie à 49 personnes, néanmoins, cela représente une baisse de 11,5% par rapport à 2017, où l’on a enregistré 852 accidents. Les services chargés de la lutte contre les infractions routières et la contribution à la fluidité de la circulation ont procédé au retrait de 71.820 permis de conduire, contre 40.198 en 2017. S’ajoute à cela la mise en fourrière de 5.776 véhicules. Dans la même optique le langage des chiffres indique qu’en dépit de l’adoption d’une stratégie préventive, les infractions routières enregistrent encore une hausse estimé à 30,8%, en 2018, par rapport à l’année précédente. Pour ce qui est des affaires de drogues, pas moins de 18.742 affaires ont été enregistrées et ont conduit à l’arrestation de 20.312 personnes incriminé. De ce fait, M. Bettache a souligné que ses services ont pu récupérer 430 kg de kif traité et 435.010 psychotropes. Pour ce qui est de la cocaïne, il a été enregistré la récupération de 903,06 g contre 292 g récupéré durant l’année 2017. Concernant l’héroïne, les services de Sûreté ont pu récupérer 3,206 kg contre, 1 kg en 2017, c’est dire que même si les dealers continuent d’empoisonner la population, les services de sécurité font, eux aussi, preuve de vigilance et de fermeté. Au volet lutte contre la cybercriminalité, M. Bettache fait état du traitement en 2018 de 389 affaires contre 296 en 2017, des affaires liées, notamment, au piratage de comptes et de sites électroniques ou bases de données, d'atteinte à la vie privée des personnes, d’insultes et injures, de chantages et d'escroqueries à travers les réseaux sociaux.

Des affaires qui ont donné lieu à l'arrestation de 144 suspects, dont 25 ont été inculpés. La hausse inquiétante de la cybercriminalité illustre donc, l’importance du rôle des parents et instituteurs quant à la sensibilisation des jeunes, particulièrement pour la prévention contre la mauvaise utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication. S'agissant des affaires de port d'armes blanches prohibé, il est noté le traitement de 3.939 affaires impliquant 4.040 individus, présentés aux autorités judiciaires, «une tendance croissante», dit M. Bettache. Celui-ci signale que dans l’objectif de mettre un terme aux activités illicites de certaines bandes, ses services ont mis «un plan d’action pour sécuriser les principaux carrefours, places publiques, gares routières, enceintes sportives» pour faire face à l’exploitation illégale de certains espaces, comme ceux servant pour le stationnement de véhicules, où l’on a enregistré 1.254 parkings illégaux, et l’arrestation de 1.275 individus, une baisse par rapport à l’année 2017 où 1.680 personnes ont été inculpées. Le bilan de la police souligne dans ce sens que les services compétents de la police ont libéré les artères et voies publiques de quelque 1.850 tables de vente illégale, en plus de 1.002 personnes traduits en justice en 2018.

Autre indice remarquable dans le bilan présenté par le contrôleur de police est la remarque faite par M. Bettache «sur la gestion intelligentes et sans heurt» des 1.045 manifestations de protestations dans la capital en 2018, grâce «au respect des consignes et instructions, et la réponse apportées par les autorités publiques aux revendications sociales et professionnelles». En somme, il faut mettre en exergue que les chiffres présentés dans ce nouveau bilan attestent que toutes les entités rattachées à la police ont tous un objectif commun celui de tisser autour de la capitale un véritable filet de sécurité.

M. Bettache a informé aussi sur «la création d’une brigade spécialisée (BSS) pour sécuriser les périmètres de la Grande mosquée d’Alger» en raison du gigantisme de la construction «la superficie et l’attractivité de ce lieu nécessitera donc un plan de sécurité adapté», a-t-il expliqué.

M. Bettache a signalé le projet «généralisation des caméras de surveillance au niveau du territoire d’Alger», dans le but d’optimiser la sécurité dans la capitale et «appuyer les enquêtes judiciaires».

Tahar Kaïdi