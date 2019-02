Grand angle : Les « grains » de la discorde

Alors que les négociations entre le gouvernement yéménite et les rebelles Houthis pour mettre en scène un cadre pour l’entame d’un processus de paix dans ce pays meurtri par plus de quatre années de guerre fratricide, qui a fait plus de 10.000 morts, l’Onu vient de lancer un appel pressent aux belligérants afin d’obtenir l'accès à d'importants stocks de céréales à Hodeïda, mettant en garde contre le « risque de pourrissement « de ces denrées attendues par des millions de civils.

« L'urgence de l'accès des Nations unies aux minoteries de la mer Rouge à Hodeïda s'accroît de jour en jour «, ont souligné le médiateur de l'ONU au Yémen Martin Griffiths et le secrétaire général adjoint aux Affaires humanitaires de l'organisation, Mark Lowcock. Les stocks du Programme alimentaire mondial peuvent nourrir 3,7 millions de personnes pendant un mois mais sont inaccessibles depuis cinq mois et « risquent de pourrir», ont-ils affirmé dans un communiqué conjoint. Cette prise en otage des denrées alimentaires constitue l’autre face de cette guerre et dont sont victimes plus de 12 millions de personnes. Conscients de l’impact psychologique sur l’opinion internationale, chacune des deux parties s’accusent mutuellement sans pour autant chercher et déverrouiller les loquets et permettre d’exploiter ces stocks.

Le 7 février, M. Lowcock avait demandé aux Houthis, qui contrôlent une route clé, de permettre l'accès à ces stocks qui se trouvent dans une zone aux mains des forces gouvernementales. L'ONU peine à appliquer un accord négocié en décembre en Suède sur le désengagement des belligérants à Hodeïda, port de la mer Rouge essentiel à l'entrée de l'aide humanitaire dans le pays. Au moment ou les antagonistes continuent à «négocier» sur un bateau flottant, la population yéménite quant à elle compte ses morts attendant un signe de la providence qui n’a que trop tardé.

