Conférence à l’Institut Cervantès : Jorge Molist évoque Don Quichotte

«Don Quichotte ou Game of Thrones» tel est l’intitulé de la conférence qu’a été animée, lundi dernier, au niveau de la salle des actes de l’institut Cervantès, par le célèbre écrivain catalan Jorge Molist. Donnée en langue espagnole et traduite simultanément en français, cette rencontre littéraire a porté sur les éléments narratifs universels, faisant de légendes et de mythes tels «Don Quichotte» ou «Games of Thrones» des classiques intemporels. Né à Barcelone en 1951, Jorge Molist est féru d'histoire et de littérature. Il est l’auteur de nombreux romans et articles historiques de littérature. Son roman intitulé «Le Rubis des Templiers» a été finaliste du prix du roman historique Alphonse X. Ce roman, traduit dans dix pays, a été un succès international, trouvant 250.000 lecteurs en Espagne et qui rencontré un franc succès auprès des lecteurs, mais aussi des critiques et médias européens. Le romancier raconte l’histoire de Cristina qui, pour fêter ses 27 ans, cette avocate new-yorkaise reçoit deux anneaux : le premier de son fiancé , et l’autre, datant du XIIIe siècle, d'un expéditeur anonyme. «Elle les accepte sans savoir que le deuxième, doté d'étranges pouvoirs, va la plonger dans le monde occulte des Templiers, sur les traces d'un trésor. En proie à de terribles migraines qui paraissent directement liées à l’histoire des porteurs de l'anneau, Cristina, accompagnée par son cousin — son premier amour —, entreprend à Barcelone un parcours qui va la mener, le long de la côte méditerranéenne, vers son passé. Et, au-delà du sien, vers celui, tragique, des Templiers», écrit-on dans le synopsis du roman. C’était la nuit de la Saint-Jean, la plus courte de l'année, la nuit du solstice d'été, des sorcières, de l'obscurité magique et des ombres lumineuses. Mais c'était aussi la fête de Jean-Baptiste, le saint patron décapité du Temple. La secte se réunirait donc dans une vieille église gothique proche de Plaça Catalunya. Si la liturgie catholique célèbre généralement la mort des saints, le Baptiste représente une exception à la règle. Dans le calendrier, sa naissance se situe à l'opposé de Noël, jour de la naissance du Christ. Ces dates ne sont évidemment pas le fruit du hasard. Elles correspondent aux célébrations populaires des solstices, des rites païens et ésotériques préchrétiens auxquels participaient les chevaliers du Temple de Jérusalem.

Sihem Oubraham