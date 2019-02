Dans la lucarne : Accolade Ramos-Messi

Le «sport à onze» demeure, qu’on le veuille ou non, très aimé de par le monde. C’est un moyen privilégié pour raffermir les liens d’amitié entre les peuples. Nous l’aimons et le chérissons dans la plupart du temps du fait qu’il procure chez l’être humain une joie incommensurable. Il est aussi spectacle et autres prouesses techniques, beau jeu, mais aussi victoires. C’est ce qui fait courir les foules dans le monde entier. Toujours est-il, on ne s’en lasse pas. Comme une «drogue», les gens ne peuvent pas s’en en passer, même si parfois les rencontres sont si insipides qu’on a l’impression de «regarder dans le vide», pour ne pas dire le néant. Il demeure, cependant, attractif et cela est une vérité indélébile. Il faut admettre qu’à ce niveau, les clubs, quels que soient leurs niveaux, cultivent ouvertement le «culte de la victoire». On ne jure que par les trois points qui procurent beaucoup de plaisir et surtout de satisfaction. Cela ne peut que transformer la concurrence entre les différentes équipes, mais aussi les joueurs qui se considèrent comme des «stars», en une grande émulation frisant parfois la «haine». Beaucoup de «stars» n’acceptent pas la concurrence à cause peut-être du sentiment de «supériorité». On ne veut pas, d’une certaine façon, «qu’on leur marche sur les pieds» ou qu’on «empiète sur leurs plates bandes». Chacun veut être le «roi et le maître». Les psychologues auront, peut-être, quelque chose à dire sur «l’ego». Le narcissisme et l’amour de soi. Ce sont des sentiments qui existent dans l’inné de l’ être humain et de surcroît chez une star aimée de tous et dont les fans ne se comptent pas à travers la planète. Ce qui a intrigué ceux qui suivent avec assiduité la Liga espagnole vous diront que ce qui se passe entre Ramos, le défenseur central du Real, et Messi, le stratège du Barça, est en lui-même une histoire dans l’histoire du football européen et plus particulièrement ibérique. Depuis que Ramos et Messi s’affrontent dans les fameux clasicos, ça finissait toujours par des «chamailleries» pour ne pas dire «bagarres» et insultes. Messi arrive avec sa «roublardise» habituelle à faire expulser Ramos (cumul de cartons et parfois c’est un «rouge» direct). A chaque fois que Ramos est expulsé, le Barça gagne le clasico. Comme on dit, les années passent et se ressemblent et là, personne ne pouvait rien changer. En soi, même cette «guéguère» entre les deux joueurs était une raison pour faire déplacer les foules et en nombre suffisant. A chaque fois, c’est un peu l’histoire du «chat et de la souris». Les deux hommes arrivent parfois aux mains pour régler leur différent faisant partie des informations croustillantes pour les journalistes et tous ceux qui raffolent de ce genre d’histoires. Voilà qu’il y a quelques jours, et plus précisément le 06 février dernier, au Nou Camp, le stade du Barça, le Real Madrid de Ramos avait plus que tenu tête au Barça. Il aurait même mérité la victoire tellement les meringués étaient supérieurs. Entre Ramos et Messi (entré en deuxième mi-temps), c’est le marquage strict et rugueux. Tout le monde l’avait vu. En fin du compte, l’arbitre de la rencontre inflige un avertissement à Ramos, mais cela ne pouvait le faire sortir. Il fallait un deuxième, ce que Ramos avait réussi parfaitement bien à éviter au «malin Messi». Le Barça s’en sorte finalement bien. Tout le monde s’attendait à des accrochages entre Ramos et Messi. Curieusement, les deux hommes, souriants, s’en lassèrent dans une «étreinte» montrant leur nouvelle complicité. A la fin du match, ils sont sortis «bras dessus, bras dessous». Ils ont ainsi démenti tous ce qu’on disait sur eux. Finalement, la haine a été vaincue par la sportivité en usant du fameux slogan que le «meilleur gagne» !

Hamid Gharbi