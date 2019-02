Ligue 2 (22e journée) : Le leader et son dauphin en danger

En match avancé de la 22e journée du championnat de Ligue Deux, l’ASO a disposé, non sans grandes difficultés, de l’USMB. Dans ce choc des extrêmes, la formation de Chlef a fait la différence en seconde période, face à la lanterne rouge. L’unique réalisation de la partie à été l’œuvre d’Arab, qui a repris victorieusement de la tête un corner (55’). Grace à ce succès, les protégés du coach Zaoui rejoignent provisoirement le Widad de Tlemcen à la seconde place. L’équipe de Blida poursuit pour sa part sa descente aux enfers. Le reste des rencontres de cette manche se poursuivront vendredi et samedi, avec de belles affiches. À commencer par le leader, qui sera en appel à Relizane. En effet, le nouveau promu, le NC Magra, surprise de la saison, devra faire ses preuves face à une formation du Rapid qui n’a toujours pas dit son dernier mot dans la course à l’accession. Une confrontation au sommet qui promet d’être palpitante. À El Eulma, la rencontre WAT-MCEE ne manquera pas d’intérêt non plus. Face à une équipe du Mouloudia, en quête de victoire pour retrouver son équilibre, le dauphin aura fort à faire. En effet, les poulains du coach Bouali devront faire preuve de solidité et de concentration pour espérer tirer leur épingle du jeu dans cette partie qui s’annonce difficile pour les deux adversaires. A suivre aussi, à Biskra, le duel USB-JSMB. Une belle empoignade entre deux sérieux prétendants au podium. S’ils veulent confirmer leur belle série de cinq victoires consécutives, les joueurs du technicien tunisien Bouakaz sont appelés à la vigilance extrême, face à l’équipe locale qui reste intraitable at home. Dans le bas du tableau, l’ASM Oran, en position de premier relégable, accueille l’ES Mostaganem, qui occupe une place très inconfortable, pour un derby de l’Ouest pour le moins électrique. Par ailleurs, le second relégable, Raed de Kouba, sera hôte de la JSM Skikda, qui malgré sa belle remontée au classement durant cette phase retour, demeure sous la menace. De son coté, l’USM Harrach, qui continue de flirter avec la zone de turbulence aura un périlleux déplacement à faire à Annaba, ou l’attend de pied ferme la formation locale. Une rencontre palpitante en perspective.

Rédha M.