Ligue des Champions Africaine, JSS 1 - VITA CLUB 0 : Ziri-Hammar relance la Saoura

Bonne performance enregistrée, mardi soir, par la JS Saoura en Ligue des Champions Africaine, face à un redoutable adversaire, le Vita Club de Kinshasa. En effet, le représentant du football algérien a réussi à empocher les trois points de la victoire au dépend de son adversaire du jour. Un gros client rompu aux rendez-vous africains. Le coach de la JS Saoura, Karim Zaoui, avait aligné au coup d’envoi de la rencontre l’équipe suivante : Nateche, Talah, Bekakchi, Khoualed, Tiboutine, Bouchiba, Merbah, Hammia, Ziri-Hammar, Zaidi et Yahia Cherif. Dans un match de bonne facture, très intense de part et d’autre de surcroit, avec un engagement physique total de la part des 22 acteurs, les camarades de Yahia-Chérif ont eu le dernier mot. Cela, au prix d’efforts soutenus et d’une détermination sans faille. Les poulains de Karim Zaoui se sont montrés à la hauteur et ont arraché une précieuse victoire qui leur permet de se relancer dans le groupe D. Totalisant cinq points après cette belle victoire, les Aigles de la Saoura préservent leurs chances d’arracher l’une des deux premières places de leur poule, synonyme de qualification aux quarts de finales de la coupe de la CAF. Devant un antagoniste bien organisé et pratiquant un football limpide, les Jaune et Vert se sont appliqués et sont restés concentrés jusqu’à la fin du match. Même si secouer les filets adverses tardait à se faire, les gars de la Saoura se sont montrés patients et ont persévéré dans leurs efforts. Ils ont bien défendu leur camp et n’ont ménagé aucun effort pour déstabiliser l’équipe adverse par une variation des manœuvres offensives, tantôt sur les flancs pour écarter le jeu et tantôt en profondeur. Alternant le jeu court en déviation et les longitudinales pour déséquilibrer le rideau défensif compact dressé par le Vita Club, qui défendait bien, la JSS a fini par trouver la faille par l’entremise de Ziri-Hammar, qui dans le dernier quart d’heure a exécuté un super tir à hauteur de la surface de réparation, après avoir récupéré une balle renvoyée par la défense congolaise, qui a été légèrement déviée par un défenseur adverse, et trompe la vigilance du keeper du Vita Lukong, qui avait tout arrêté avant cela (78’). Il a libéré ses partenaires et a fait exploser de joie les gradins bien garnis du stade 20-Août 1955 de Béchar. Après cette ouverture du score, il ne restait à Natèche and Co qu’à bien gérer leur maigre mais au combien précieux avantage au tableau d’affichage, jusqu’au coup de sifflet final de l’arbitre rwandais, Hakizimana, qui a conduit la partie d’une main de maitre. Les protégés d’Ibenge ont tenté le tout pour le tout pour niveler la marque dans les douze dernières minutes du temps réglementaire, en sus des quatre minutes d’arrêt de jeu décomptés par le referee, mais ils avaient en face un onze de la Saoura intraitable, engagé et bien concentré sur son sujet. La JSS a bien réussi son coup au grand bonheur de ses milliers d’inconditionnels. Il fallait gagner, les Bécharis l’ont fait. Une première victoire historique pour le club à ce stade de la compétition. Elle permettra aux partenaires de Khoualed de revoir leurs ambitions à la hausse.

M-A. A.