CRB 2 - JSK 1 : Le Chabab sur la bonne voie, la JSK déçoit

Très importante victoire que celle réalisée, hier après-midi, par le Chabab de Belouizdad aux dépends de la JS Kabylie, au stade du 20-Août 1955. Importante par le fait qu’elle permet au CRB de céder, pour la première fois de la saison, la place de lanterne rouge à l’USM Bel-Abbès. Le Chabab est en train de revenir de loin. Il enregistre ainsi sa 3e victoire consécutive, au terme de ses trois dernières sorties. En battant la JSK, Selmi et ses partenaires se donnent de l’air et rejoignent les Tadjenanetis à la 13e place du classement. Le match CRB-JSK a été suivi par un public record, et le stade du 20-Août s’est encore une fois avéré trop exigu pour contenir l’importante masse de supporters des deux équipes qui s’y sont rendus pour suivre cette rencontre au sommet. Beaucoup d’entre eux ont rebroussé chemin, déçus de ne pas avoir réussi à mettre la main sur un ticket. Le match a été intense, du début à la fin. Évoluant sur son terrain et devant ses supporters, le Chabab, qui doit absolument faire le plein à domicile et ramener des points de l’extérieur pour se maintenir parmi l’élite, a su renverser la situation, alors qu’il était mené au score très tôt. La JSK ayant réussi à ouvrir la marque sur un but contre son camp du capitaine belouizdadi Nessakh, qui a mal dégagé une centre sur coup franc de Benkhalifa dans les filets de son propre gardien de but (5’). Les Canaris ont fourni une bonne première mi-temps, en optant clairement pour un jeu offensif, mettant l’équipe hôte en difficulté à plusieurs reprises. La JSK a évolué avec un bloc médian qui a énormément gêné Bechou et ses coéquipiers dans leur jeu porté lui aussi vers l’avant. Les Kabyles les ont tenus le plus souvent éloignés de leur surface de jeu. Et alors qu’on s’acheminait vers la fin de la première période, le Chabab lance l’alerte dans le camp kabyle. Une première fois par Djerrar qui, recevant un super ballon de Sayoud, a manqué de justesse d’un coup de tête d’égaliser pour les siens, suite à l’excellente intervention de Salhi qui a réussi à sauver sa cage (43’). Le CRB insiste, et ce diable de Sayoud a vu sa frappe enveloppée et cadrée sur coup franc stoppée par le portier de la JSK (45’). Il en fallait beaucoup plus pour décourager les poulains d’Abdelkader Amrani. Ces derniers profitent du temps additionnel de la première période pour égaliser enfin par l’entremise de Nessakh qui s’est fait justice (45’+3).



Efforts belouizdadis payants



Bien évidemment, c’est toujours le nouveau maestro de l’équipe de Laâquiba qui était derrière la manœuvre. Le Chabab est parvenu à revenir à la marque à un moment propice du match. En 2e mi-temps, l’équipe locale avait la mainmise sur la partie. Elle a pris le taureau par les cornes, en bousculant une équipe de la JSK complètement timorée, qui donnait l’impression d’être hors sujet.

On avait l’impression que ce n’était point l’équipe conquérante, joueuse et entreprenante du premier half. Le Chabab déroulait. Et à force de persévérance et d’enchaînement des tentatives offensives, et poussé par sa bouillonnante galerie, le CRB a réussi à prendre l’avantage logiquement, en plantant une seconde réalisation signée Djerrar, qui catapulte le ballon de la tête, au fond de la cage de Salhi, après un service impeccable de Balegh sur corner (79’). Les Rouge et Blanc venaient de faire le break devant une défense kabyle passive sur l’action. La JSK n’a rien fait en seconde mi-temps pour espérer rentrer à la maison avec un résultat positif. Tout le contraire du CRB qui s’est battu jusqu’à l’aboutissement de ses efforts, avec au bout une victoire qui ne pourra lui faire que du bien, beaucoup de bien même. La JSK, après une entame euphorique de la phase retour, qui l’a vu enchaîner trois victoires consécutives, dont deux à l’extérieur, semble traverser une zone de turbulences et rentrer dans les rangs, en enregistrant par la suite deux matches nuls à domicile et deux défaites hors de ses bases. Dumas devra revoir certaines choses, pour permettre à son team de reprendre du poil de la bête. Le Chabab, pour sa part, peut à présent entrevoir la suite du parcours sous de bons auspices.

Mohamed-Amine Azzouz