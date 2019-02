Coupe arabe des clubs champions (quarts de finale retour) : Les mouloudéens au Soudan

La formation du mouloudia d’Alger avait quitté le territoire national, mardi, vers midi, en vue de la rencontre retour comptant pour les quarts de finale de la coupe arabe des clubs champions.

Les algérois passeront d’abord par le Caire, une escale obligatoire pour eux, avant de rejoindre Khartoum. Les poulains d’Adel Amrocuhe, en dépit du nul qui avait sanctionné la manche aller, qui s’est déroulée au stade du 5-Juillet, ne perdent pas espoir pour se reprendre et valider leur «ticket» pour les demi-finales où ils auront face à eux, une fois qualifiés, l’équipe tunisienne de l’Etoile Sportive du Sahel. Ce sera vers la fin du mois de février en cours pour la manche aller alors que le match retour est prévu au mois de mars prochain. Il est clair qu’on est encore loin de ce cas de figure du fait que rien ne sera facile pour notre représentant, le MCAlger. Toujours est-il, le résultat de 0 à 0 de l’aller reste un résultat «piège», ce dont peut profiter notre représentant. Pour ce match retour, les vert et rouge seront amoindris par les absences de joueurs comme Demou, Derrardja, Azzi et aussi Amada qui avait raté le penalty de la victoire contre la JSK. Ceci dit, la superbe prestation réussie devant la JSK, au stade de Tizi-Ouzou, sur le score de 2 à 1, avait rassuré les poulains d’Adel Amrouche, très décrié ces temps-ci. Etant sous pression, une qualification à Oum Dourman pourrait aplanir les choses et lui permettre, peut-être, de se concilier avec les supporters. La balle est dans le camp des joueurs. Ces derniers, le moins que l’on puisse dire, sont très motivés. Il y a beaucoup de raisons pour croire que le MCA est capable de forcer le destin ce samedi au Soudan. On croise les doigts pour eux.

H. G.