Paradou AC 1 - CS Constantine 0 : L’Athlétic confirme sa bonne santé

Le Paradou AC a mis fin la belle série de 13 matchs sans défaite du CS Constantine. Les coéquipiers de Boudaoui ont disposé de leurs hôtes, hier au stade de Bologhine, par le score étriqué de 1 à 0. Ils confirment ainsi leur bonne santé du moment et consolide par la même leurs position sur le podium.

Cette partie au sommet, dominée par l’aspect tactique et marquée par l’engagement physique, a débuté sur un faux rythme. Les deux teams, qui ne voulaient pas prendre de risques inutiles, se sont surtout livrés une bataille sans merci au milieu du terrain. Il a fallu attendre le quart d’heure de jeu pour assister à la première action dangereuse notable. Elle fut à l’actif des visiteurs qui ont surtout opéré par des contres durant ce premier half assez pauvre en occasions. Belkacemi élimine Loucif d’un crochet extérieur avant d’obliger Moussaoui à se coucher pour récupérer le cuir. Les protégés du technicien Portugais Chalô, ont mis du temps pour se mettre en évidence. Se distinguant pas un jeu plus ou moins élaboré et une monopolisation toutefois stérile, les locaux n’ont pas vraiment réussi à déstabiliser le bloc défensif Constantinois. 23’, alerté par Tahri à la limite de la surface, Naidji contrôle superbement la balle, avant de tenter de tromper la vigilance de Rahmani d’un tir croisé au second poteau. Le cuir est passé à coté. Deux minutes plus tard, Benayad profite d’une énorme bourde de la part du latéral droit Benayada pour ouvrir la marque. L’attaquant du PAC déborde facilement Zaalani, avant de loger la balle dans le petit filet de l’ongle opposé. Il permet ainsi à son équipe de regagner les vestiaire avec l’avantage au score, face à une formation du Chabab incapable de réagir. Même scénario en seconde période, ou le jeu était pratiquement concentré au centre du terrain. Le Paradou a tenté, tant bien que mal de faire le jeu. Tandis que les poulains du coach Lavagne ont procédé par des contres. Les occasions les plus dangereuses ont été à l’actif des joueurs Pacistes. 63’, doté d’une force de pénétration remarquable, Benayad s’enfonce dans la défense du Chabab. Il prend le dessus sur les deux centraux, mais rate complètement le cadre. 74’, il s’illustre à nouveau en éliminant d’un coup de rein Salhi pour se présenter face à Rahmani, qui est contraint à la parade pour écarter la balle en corner. 87’, échoue de peu face à Rahmani, sorti à sa rencontre. Sans ses deux attaquants vedettes, en l’occurrence Abid et Belkheir, la ligne offensive du CSC a eu beaucoup de mal à s’exprimer. La seule occasion intéressante à été l’œuvre de Chahrour dont le tir est passé tout près du cadre en fin de partie. Le PCA signe ainsi sa cinquième victoire consécutive.

Rédha M.