Établissements universitaires : S’ouvrir sur l’environnement socioéconomique

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tahar Hadjar, a reçu, hier, le Secrétaire général de l'Union des universités arabes (UUA), Amr Ezzat Salama, avec lequel il a passé en revue les moyens de renforcer la coopération bilatérale et l'échange d'expériences. L'Algérie, étant «l'un des fondateurs de l'UUA, œuvre à renforcer et intensifier la coopération en vue de hisser le niveau de l'Enseignement supérieur et de la recherche dans le monde arabe», a fait savoir M. Hadjar dans une déclaration à la presse à l'issue de sa rencontre avec M. Ezzat Salama. Il a également affirmé que les réformes engagées par ses services, notamment la démarche relative à l'ouverture des établissements universitaires sur son environnement socioéconomique et les mesures relatives à la garantie de la qualité, à travers l'installation de cellules de qualité au niveau des établissements universitaires, s'inscrivaient dans le cadre de la «stratégie globale» suivie par l'UUA. Par ailleurs, le ministre a fait part de l'adhésion d'un nombre d'établissements universitaires au sein de l'UUA, en vue de renforcer la coopération et procéder à l'échange d'expériences, tout en tirant profit de l'expérience de l'UUA qui compte actuellement 400 établissements universitaires arabes. A cette occasion, M. Hadjar a présenté un aperçu sur le système national de l'Enseignement supérieur et la Recherche scientifique qui englobe actuellement 106 établissements universitaires encadrés par 64.000 professeurs de différents grades. De son côté, M. Ezzat Salama a salué l'expérience algérienne dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, la qualifiant de «pionnière dans le monde arabe». Il a exprimé, en outre, sa volonté de renforcer la coopération entre l'UUA et les établissements universitaires algériens notamment en matière de recherche scientifique. Il a saisi cette occasion pour donner un aperçu détaillé sur la stratégie d'action de l'UUA et les projets programmés, notamment en ce qui concerne le Fonds arabe de la recherche scientifique, à même d'encourager la recherche scientifique multilatérale entre les pays arabes, outre le projet relatif à la mise en place d'un système de classification des universités dans le monde arabe et d'un cadre arabe unifié des compétences afin de faciliter les opérations d'équivalence des diplômes au niveau arabe.

M. Hadjar a indiqué que les services de son département ministériel «ne ménagent aucun effort» en vue d'assurer la sécurité au sein des cités universitaires. Après avoir condamné l’assassinat dont a été victime l'étudiant Assil Belalta à Ben Aknoun, le ministre a appelé à la nécessité de garantir la sécurité, le calme et la sérénité au sein de l'enceinte universitaire. Il a saisi l'occasion pour se recueillir à la mémoire d’Assil et présenter ses condoléances à la famille Belalta. Il s'est également recueilli à la mémoire de l'étudiant zimbabwéen retrouvé mort hors de l'enceinte universitaire dans la wilaya d’Annaba après avoir reçu plusieurs coups de poignard ainsi qu'à celle de l'étudiant palestinien, mort électrocuté suite aux intempéries enregistrées dans la même wilaya.