Sommet des présidents des parlements de l’AP-UPM : Une délégation parlementaire à Strasbourg

Une délégation des deux chambres du parlement (Conseil de la nation et APN) prendra part aux travaux du 6e sommet des présidents des parlements membres de l'Assemblée parlementaire de l'Union pour la Méditerranée (AP-UPM), ainsi qu'à la 15e session générale de l'Assemblée prévus mercredi et jeudi à Strasbourg. Les participants à ce 6e sommet débattront de la teneur du rapport du commissaire européen à la migration, aux affaires intérieures et à la citoyenneté, alors que les travaux de la 15e session générale seront consacrés au débat "des défis auxquels les migrants et les réfugiés font face en Méditerranée".