Investissement privé : Validation de 150 projets en 2018 à Constantine

150 projets d’investissement de statut privé ont été validés en 2018 à Constantine. Ces projets dont la majorité sont en phase de concrétisation permettront «la création d’environ 9.500 postes de travail direct, une fois opérationnels. Les activités liées à l’industrie et les services viennent en pole position avec 56 projets d’investissement validés dans les activités industrielles et 55 projets d’investissement de service avalisés, a fait savoir le même responsable, précisant que ces projets sont relatifs entre autres aux activités alimentaires (27 projets), le para- pharmaceutique (14 projets), la fabrication de matériaux de construction avec trois projets en plus d’un projet de réalisation d’un centre commercial.

Le secteur du tourisme suit avec 12 projets d’investissement validés, selon le directeur de l’Industrie et des Mines, qui a précisé que les propriétaires de ces projets ont bénéficié d’actes de concession pour l’exploitation du foncier industriel, sur une surface globale de 88,8 hectares.

Ces projets seront concrétisés à travers des sites et zones d’activités des différentes communes de la wilaya, a encore précisé le même responsable ajoutant que la majorité de ces projets «prometteurs» à réaliser dans un délai ne dépassant pas les 3 ans sont implantés à la ville Ali Mendjeli.

La wilaya de Constantine enregistre un rythme «appréciable» s’agissant de l’avancement des travaux de réalisation des projets d’investissement devant contribuer à la création de nouveaux postes de travail, saluant l’application «remarquable» des bénéficiaires de ces projets qui ont renforcé leurs chantiers en main-d’œuvre et en matériel nécessaire.

La cellule de l’investissement de la wilaya présidée par le chef de l’exécutif local et composée de représentants des direction de l’Industrie et des Mines, des Domaines publics, de l’Urbanisme et de la construction, du cadastre et de l’Agence foncière contribue à l’avancement de ces projets d’investissement à travers le suivi et le contrôle cycliques des chantiers, a-t-on conclu.