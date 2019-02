M. Gaïd Salah, à propos de la prochaine élection présidentielle : « un rendez-vous d’une majeure importance »

Le Général de corps d’Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, Chef d’état-major de l’Armée nationale populaire, a souligné, hier à Constantine, lors d'une visite de travail et d’inspection à la 5e Région militaire : «À cette occasion, où l’Algérie est à la eille d’un rendez-vous d’une majeure importance, je tiens à réitérer que l’édification d’un État moderne, dédiant ses efforts au service du peuple souverain, constitue l’un des plus importants acquis réalisés dans notre pays, et avec lesquels les fondements de ces institutions sont davantage renforcés.»

Dans une allocution d’orientation, diffusée à l’ensemble des unités de la Région via visioconférence, après avoir présidé une réunion en présence du Commandement, des états-majors et des cadres de la Région, des Commandants des Secteurs opérationnels, des Commandants des unités et les structures de formation, ainsi que des représentants des différents corps de sécurité, M. Gaïd Salah a souligné que «ces institutions se sont armées de vecteurs leur permettant d’aspirer toujours et avec une ferme détermination à acquérir en permanence la capacité à surmonter tous les défis envisagés, ainsi que l’aptitude à approfondir et à ancrer la démarche démocratique dont la voie a été parfaitement tracée, après avoir réinstauré la sécurité et la stabilité, et rétabli les fondements de la paix et de la réconciliation nationale dans l’ensemble du territoire national».



Aux sources de Novembre



Le vice-ministre de la Défense nationale a également précisé qu'«à la lumière de ces étapes positives franchies sur le terrain, dont l’ANP, digne héritière de l’ALN, est fière d’être parmi ses auteurs, grâce au haut patronage du Président de la République, Chef suprême des Forces Armées, ministre de la Défense nationale, puis grâce aux profondes racines des liens entre le peuple et son armée, et faisant d’elle une partie indissociable du peuple algérien avec lequel elle partage le même référentiel historique national authentique, les mêmes préoccupations relatives au présent de l’Algérie et son avenir, ainsi que les ambitions et les perspectives». «Ceci requiert, résolument, de rappeler que l’Algérie a toujours besoin de ses fidèles fils qui croient aux valeurs de Novembre et à son esprit éternel, et qui le considèrent comme la source d’inspiration d’où ils puisent la force pour asseoir les fondements d’un État institutionnel qui consacre ses efforts, non seulement pour la préservation des acquis réalisés, mais aussi pour raffermir les facteurs permettant de booster le développement national durable, et ce en concrétisation de l’approche de développement rationnelle adoptée par l’État dans l’objectif de rehausser le niveau de vie du peuple algérien», a-t-il assuré. Dans le même cadre, M. Gaïd Salah n'a pas manqué d'exhorter, lors de son allocution, l’ensemble des cadres et personnels de l’ANP à persévérer sur les pas des héros de l’ANP, et à faire montre, avec une conduite «exemplaire» et sur le terrain, de leur mérite d’«être à la hauteur de la grandeur de l’histoire de la glorieuse Révolution de libération nationale et du message de leurs valeureux aïeux, et de la grande responsabilité de sauvegarder leurs legs». «Vous avez certainement remarqué que je veille en permanence, et volontairement, à associer l’ANP à son aïeule l’ALN, comme j’ai toujours insisté, délibérément, sur le terme + héritière+, dans l’objectif de placer cette héritière, c’est-à-dire l’ANP, sur la voie de ses dignes aïeux, dans tous les sens que peut porter cette expression, autrement dit, en faire un modèle à suivre et faire que chaque élément au sein de l’ANP s’identifie au Moudjahid de l’ALN, aussi bien en termes de travail et de conduite, qu’en termes de persévérance, de force, de détermination et de ferme volonté, tout en ayant conscience de la signification, voire de la dimension des efforts consentis au service de la patrie», a expliqué le Chef d’état-major de l’ANP. Le même responsable a assuré que l'intérêt du Haut Commandement de l’ANP était et restera concentré sur l’importance extrême accordée afin de faire de l’ANP une «véritable école». «Dans ce cadre précisément, je me dois de rappeler, aujourd’hui devant vous, que l’intérêt du Haut Commandement de l’ANP était et restera, avec la volonté d’Allah le Tout-Puissant, concentré sur l’importance extrême accordée afin de faire de l’ANP une véritable école, dont les efforts rejoignent, par la pensée, le travail, la doctrine, et la conduite professionnelle, cette école historique fondée par ses valeureux aïeux», a souligné M. Gaïd Salah. «Ainsi, nous avons veillé et nous avons réussi à ancrer, a-t-il dit, les valeurs de loyauté envers la patrie, de fidélité aux principes nationaux et aux legs culturels et civilisationnels, comme nous avons pu enraciner le principe d’union avec les différentes franges de la société à travers l’ensemble du territoire national, et faire germer le sens de la responsabilité et du devoir dans les esprits, dans tous les sens portés par cette expression, afin que l’Algérie demeure, à jamais, indépendante et unie, terre et peuple.» Pour lui, «ceci étant l’ultime finalité qu’il faut préserver en toutes conditions et circonstances, et je dis bien en toutes conditions et circonstances». La visite de travail et d’inspection qu'effectue de M. Gaïd Salah en 5e Région militaire intervient dans le cadre de la dynamique de ses visites sur le terrain aux différentes Régions militaires, et de sa multiplication des efforts de contact direct et permanent avec les personnels des Forces Armées. Lors de la première journée de sa visite, et après la cérémonie d’accueil, le Général de corps d’Armée a observé, en compagnie du général major Amar Athamnia, Commandant de la 5e Région militaire, un moment de recueillement sur l’âme du valeureux chahid Zighoud Youcef, dont le nom est porté par le siège de la Région, et il a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorant sa mémoire et a récité la Fatiha sur son âme et sur celle des vaillants chouhada. À l’issue de la rencontre, la parole a été cédée aux personnels de la Région, pour s’exprimer, et ce avant de présider une seconde réunion avec le Commandement, les états-majors de la Région, les Commandants des Secteurs opérationnels et leurs états-majors, ainsi que les Commandants des structures de formation et des unités, où il a suivi un exposé global présenté par l’Adjoint au Commandant de la Région.