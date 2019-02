TAJ : S’engager pour la collecte de signatures

«Nous irons sur le terrain pour collecter les signatures et nous nous engageons solennellement à mener une campagne digne du candidat Bouteflika que nous soutenons sans faille», a affirmé, hier, à Alger, le président du parti Tajamou’e Amal Jazair, en marge d’une rencontre ayant regroupé plusieurs formations politiques soutenant la candidature du Président de la République.

Amar Ghoul a réitéré à cette occasion son soutien à Abdelaziz Bouteflika, après l’annonce de sa candidature pour un nouveau mandat. «Les militants de tous les partis regroupés aujourd’hui s’engagent à se mobiliser auprès du candidat Bouteflika et à mener campagne à travers tout le territoire national», a-t-il assuré, en ajoutant qu’il fera la différence avec son collectif militant pour soutenir les réformes annoncées et des chantiers à venir, contenus d’ailleurs dans la déclaration de candidature du Chef de l’Etat.

A ce propos, le président de TAJ a fait savoir que l’annonce du Président a suscité un «grand espoir» parmi tous les citoyens, confirmant ainsi la «reconnaissance» du peuple des réalisations «importantes» concrétisées sous la direction «éclairée» du Président. «Nous exprimons notre gratitude au Président pour avoir répondu à l’appel des partis politiques et des organisations de la société civile, en décidant de poursuivre sa mission et d’achever son œuvre», a-t-il ajouté, affirmant que l’élection du président permettra de «conserver» les acquis et les réalisations arrachés lors de ces vingt dernières années, à l’image, a-t-il énuméré, de la Réconciliation nationale, la stabilité et la sécurité, ou encore le développement économique. Ghoul a évoqué, en premier, la conviction que M. Bouteflika a un bilan et des défis à relever, eu égard aux «menaces» qui guettent notre pays. «Pour ces raisons, nous soutiendrons toujours sa candidature et nous adhérons à la continuité», a-t-il indiqué, en présence des chefs de 13 partis ou de leurs représentants présents à la rencontre. A propos de la lettre-programme de Bouteflika, le président de TAJ dira que son contenu est «très riche», d'autant qu'elle évoque une question «stratégique». «Je salue l’appel du Président à la tenue, après les élections, d’une conférence nationale inclusive, à laquelle toute la classe politique et les organisations de la société civile sont conviées, puisqu’elle s'adresse aussi à tout le peuple algérien, et j’appuie sa décision de réviser la Constitution», a-t-il soutenu. L’intervenant a souligné, dans ce sillage, que l'objectif premier et essentiel de cette conférence est de sortir avec des recommandations à même de «renforcer» et de «consolider» la cohésion nationale et l'unité du peuple. «Par cette conférence, il est question notamment de prémunir l'Algérie contre les menaces extérieures visant à déstabiliser notre pays», a-t-il expliqué. Par ailleurs, le président de TAJ trouve que le nombre important des candidats à la candidature est une «preuve de démocratie» et d’ouverture du champ politique. «C’est un signe de la bonne santé de la démocratie», a-t-il observé. Par ailleurs, TAJ a renouvelé son entière disposition à travailler avec ses partenaires de l’Alliance présidentielle et l’ensemble des forces vives «démocratiques» et «patriotiques» de la nation, afin de porter et de faire aboutir le programme de M. Bouteflika.

Sarah A. Benali Cherif