Agents et fonctionnaires doivent assumer leur devoir : Neutralité de l’administration

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, M. Noureddine Bedoui, a réitéré l’engagement du gouvernement à garantir la neutralité de l’Administration, lors de l’élection présidentielle du 18 avril prochain, tout en appelant les agents et fonctionnaires de l’État à assumer leur devoir.

A cet effet, il dira que «l’administration est aujourd’hui devant une responsabilité historique à assumer». Aussi, il a exhorté l'ensemble des cadres quant à «la mobilisation totale pour faire réussir cet important rendez-vous qui consacre la pratique démocratique de notre pays». Il soulignera à ce propos que «le gouvernement est à un stade avancé en termes de ressources humaines et matérielles pour assurer le succès de cette échéance électorale».

«Je tiens à rassurer tous les partenaires et citoyens quant à la neutralité et à la responsabilité de l’administration», a-t-il ajouté, dans un message publié sur sa page Facebook, et de souligner que l’administration est fin prête pour l’organisation du prochain scrutin. Il a affirmé également que les agents de l’administration sont prêts à assumer leurs responsabilités.

Il convient de rappeler que M. Bedoui avait appelé récemment depuis la ville d’Annaba à se mobiliser pour la réussite de la prochaine élection présidentielle.

Le ministre avait assuré également que le rendez-vous électoral est préparé «en toute transparence, intégrité et impartialité», rappelant que «le défi d’aujourd’hui est la préservation de la quiétude et le calme». M. Bedoui a également souligné l’importance de la présidentielle du 18 avril prochain, assurant que «l’Etat honore ses échéances constitutionnelles et son régime démocratique» consacré par «des hommes demeurés loyaux au pays lors de ses plus graves crises, à leur tête le Président de la République Abdelaziz Bouteflika». «Tout un chacun est conscient de l'importance et des exigences de cette étape, pour permettre au citoyen d'accomplir son devoir électoral dans la sérénité et la collaboration avec tous les acteurs pour garantir une consultation électorale transparente et honnête», a-t-il dit.

Le ministre a fait état, à cet égard, de l’instruction donnée aux walis et aux walis délégués pour établir «une étroite coordination avec les permanences de la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE) au niveau local», mettant l’accent sur le rôle important que joue cette instance pour «garantir la transparence des élections et améliorer le sens de l'exigence de comptes». Les assurances du ministre de l’Intérieur quant à la neutralité de l’administration interviennent suite aux déclarations de certains candidats à propos «des entraves rencontrées» lors de l’opération de collecte des signatures au niveau de l’administration. Des critiques auxquelles a déjà répondu le président de la Haute instance indépendance de surveillance des élections, M. Abdelwahab Derbal, qui a «réfuté catégoriquement» tout dépassement ou pratiques visant à empêcher le bon déroulement des opérations de collecte des signatures.

Il a souligné que le ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales a émis des instructions strictes exigeant des notaires, des témoins judiciaires, des municipalités et de tous les responsables de son secteur de s’acquitter convenablement de leur tâche et de faciliter le travail des candidats.

«Ce qui se dit est faux. Au contraire, actuellement, tout est fait pour faciliter le travail aux candidats à la candidature. Comme tout le monde a pu le voir, les candidatures sont ouvertes et personne n’a été empêché de retirer les formulaires de candidature», a indiqué Derbal.

Salima Ettouahria