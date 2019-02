Éclairage : L’emploi au rang des priorités stratégiques

Les dernières statistiques nationales concernant la situation de l’emploi et, du chômage en Algérie ressortent une série d’indicateurs mettant en évidence la nécessité d’optimiser le potentiel d’appui à la résorption du chômage. Selon l’ONS, le taux de chômage a atteint 11,7% en septembre 2018, affectant particulièrement les jeunes de la tranche d’âge 16-24 ans. La répartition des chômeurs sur la base du diplôme fait ressortir que 668 000 chômeurs n’ont aucun diplôme, soit 45,7% de l’ensemble des chômeurs recensés, alors que, les diplômés de l’enseignement supérieur composent 27,9% de cette structure avec 408.000 chômeurs. Des données qui renseignent sur l’importance d’une évaluation efficace des politiques générales adoptées jusque-là par les pouvoirs publics dans le cadre de la lutte contre le chômage et la promotion de l’emploi. Une vision devant être adossée à une politique de formation, professionnelle et universitaire, qui soit adaptée aux besoins du marché du travail et, aux objectifs économiques du pays, mais aussi, à travers l’encouragement de l’investissement productif et de la culture de l’entreprenariat en milieu universitaire, en particulier. Engagé dans un plan de développement multisectoriel, et face aux enjeux liés à l’emploi, et par conséquent, la stabilité sociale, l’Etat a placé la question de l’emploi au rang de ses priorités stratégiques en mobilisant les moyens nécessaires à la promotion de l’emploi dans le sillage des dispositifs mis en place. Une démarche devant porter sur l’augmentation du potentiel d’appui à la résorption du chômage et sur l’amélioration de l’offre d’emplois dans tous les secteurs. Cette détermination du Gouvernement à soutenir la création d’emplois et de richesses, vise, en premier lieu «à contenir la remontée du chômage qui s’affirme ces dernières années». Il sera question de «dynamiser la contribution des dispositifs publics de promotion de l’emploi, qu’il soit salarié, ou de la création d’activités par les jeunes promoteurs et par les chômeurs». Dans cette optique, les efforts seront soutenus en matière d’assouplissement du dispositif actuel d’aide à l’insertion professionnelle, dans le cadre d’une approche économique, tout en «renforçant les perspectives de permanisation des bénéficiaires». Les pouvoirs publics entendent également poursuivre la consolidation du rendement des dispositifs de création de micro-entreprises par les jeunes (ANSEJ et CNAC) par l’encouragement des filières de formation professionnelle appropriées. Les jeunes entrepreneurs bénéficieront, à ce titre, de l’accompagnement par le conseil et des avantages liés à la disposition du Code des marchés publics réservant 20% de la commande publique locale à la petite entreprise. Mise en place dans un contexte économique difficile, la politique nationale de lutte contre le chômage et la promotion de l’emploi est orientée vers des objectifs ciblés, notamment, l’aide à l’insertion des jeunes diplômées universitaires et de la formation professionnelle, l’accompagnement des jeunes entrepreneurs, l’encouragement à la création de micros-investissements sur la base d’avantages incitatifs au profit des employeurs. Aujourd’hui, le contexte et les orientations économiques exigent que, la politique du Gouvernement en matière d’emploi soit adaptée aux exigences et aux défis imposés par cette conjoncture. La dimension sociale étant un des fondements de l’Etat, les efforts à consentir pour faire reculer le chômage y compris au profit des personnes vulnérables et sans qualifications ne peuvent par conséquent que contribuer davantage à la préservation des principes de la politique de solidarité nationale et de justice sociale.

D. Akila