Présidentielle 2019, Front de la continuité de l’œuvre de M. Bouteflika : Mobilisation et sensibilisation

La prochaine présidentielle anime la scène politique. Celle-ci s’est caractérisée, tout au long de cette semaine, par une grande effervescence qui ne pourrait qu’aller crescendo durant les jours à venir. À l’évidence, l’annonce de la candidature de M. Bouteflika a été l’événement phare ayant amené les partisans de la continuité à affûter leurs armes en prévision de la prochaine compétition électorale.

Les choses se sont nettement accélérées chez les partisans du candidat Bouteflika, en termes d’organisation, de structuration et préparation pour la prochaine campagne électorale. Aussitôt sa candidature annoncée, sa permanence électorale a été installée, avec a sa tête, l’ancien Premier ministre, Abdelmalek Sellal, dont l’expérience en la matière n’est plus à démontrer. La tâche est toutefois loin d’être une sinécure, bien au contraire, elle s’annonce des plus laborieuses. Et pour cause, les attentes des uns et des autres parmi les différentes catégories sociales du projet de la continuité de la gouvernance de M. Bouteflika sont à la fois grandes et multiples. Le candidat l’a lui-même reconnu dans son message-programme qu’il a adressé dimanche dernier, a la Nation. «Des attentes et des ambitions grandes» avait-il souligné. Par delà le fait indéniable certifiant d’un large front uni autour du candidat Bouteflika, il n’en demeure pas moins qu’il y a nécessité d’une mobilisation sans faille pour remporter la bataille et pouvoir ainsi se projeter dans la prochaine étape à venir, elle même «concentrée» en matière de défis à relever.

De ce fait, aussi bien du côté de la direction de campagne de M. Bouteflika qu’au niveau des partis de l’Alliance présidentielle et leurs partenaires parmi les autres formations politiques, la prise de conscience de tout un chacun, quant au caractère déterminant du prochain scrutin présidentiel, constitue le motif qui renforce leur conviction à ne ménager aucun effort et soutenir le projet de la continuité. L’on parle en effet d’une véritable mobilisation qui anime les partisans de ce même projet dans le cadre de la collecte de signatures en faveur du candidat Abdelaziz Bouteflika.

En ce sens, le FLN et le RND ont déjà instruit leurs militants à travers les wilayas, et nul doute que c’est aussi le cas du côté des autres formations de l’Alliance présidentielle qui sont le TAJ et le MPA. Ce dernier a d’ailleurs mis l’accent dans un communiqué rendu public sur l’engagement de son collectif militant à mener campagne au profit du candidat Bouteflika «à travers le territoire national et au sein de l’émigration avec loyauté, sincérité et dévouement». Il réitère en outre «sa disposition à travailler avec ses partenaires de l’Alliance présidentielle et l’ensemble des forces vives, démocratiques et patriotiques afin de porter et de faire aboutir le programme de Abdelaziz Bouteflika». Sur un autre volet, vu que la candidature de M. Bouteflika s’est faite par le biais d’un message où sont contenus les grands axes de son programme à exécuter, s’il est élu, les états-majors des partis de l’Alliance ne perdent pas de vue la nécessité de recourir à une stratégie efficiente de sensibilisation autour des grandes lignes de cette «feuille de route».

Une action de sensibilisation d’abord à l’adresse des militants, puis en direction d’un grand public, comme cela est souhaité d’ailleurs par M. Bouteflika qui, dans son message adressé à la Nation, s’est dit convaincu dans de la nécessité d’un consensus qu’il a qualifié de vertu cardinale» pour relever de nouveau défis. Mettant l’accent sur le fait que le pays a encore «de grands chantiers à prendre en charge et à parachever» il également expliqué que les nouveaux défis «sont ceux liés à la consolidation d’une société de progrès, de justice et d’équité, politiquement consensuelle et socialement inclusive, fondée sur une économie productive et compétitive, progressivement débarrassée, sur le plan budgétaire et financier, de la dépendance excessive à l’égard des hydrocarbures». «La conjonction de nos volontés et de nos énergies et leur mise au service de l’intérêt national que nous pourrons réussir la mutation vers cette société de progrès, de justice et d’équité, à laquelle nous aspirons tous» avait-il également soutenu dans son message.

Karim Aoudia