Jeunes investisseurs : Participer à l’économie locale

Le 1er Salon national du jeune investisseur s’est ouvert, hier à Tizi Ouzou, en présence de 38 participants de 12 wilayas. Le wali, Abdelhakim Chater, a inauguré cette manifestation, où il a rappelé que «l’investissement constitue un déterminant essentiel de l'économie nationale pour la création des richesses et des emplois. Ce Salon a valeur de vitrine pour tous ces jeunes qui ont pris leur courage à deux mains et se sont lancés, avec détermination, dans le monde de l'entreprise qui possède ses exigences et impose la constance et l'effort soutenu», a-t-il indiqué. La réussite de ces jeunes investisseurs est, pour le wali, une preuve irréfragable que les pouvoirs publics ont vu très juste lorsqu’ils ont mis en place des dispositifs destinés à les aider à se prendre en charge, à révéler leur talent et à relever les défis auxquels sont confrontés tous ceux qui entreprennent de créer de la richesse et de contribuer, à leur manière, à l’effort de développement national. «J'engage tous les cadres et tous les responsables des structures (banques, assurances, institutions d'État, bureaux d'études), qui sont chargés d'accompagner les porteurs de projet, à tout mettre en œuvre pour que toutes les conditions de réussite soient assurées à nos jeunes qui doivent avoir de hautes espérances dans l'avenir du pays, lequel appelle la contribution de tous ses fils, notamment les générations montantes», a-t-il assuré, en exprimant sa confiance dans «la réussite de nos jeunes que l'amour du pays doit habiter, ils sauront s'imposer et faire face à tous les défis tant que le défaitisme est à bannir et l'optimisme est permis». Le président de la délégation locale du Forum des chefs d’entreprise (FCE) et président de la Chambre de commerce et d’industrie du Djurdjura (CCID), Lakhdar Madjène, a, de son côté, invité les jeunes investisseurs à se rapprocher auprès des deux institutions qu’il préside, auprès desquelles ils trouveront «toutes l’assistance et aide pour mener à bien» leurs projets. Durant leur discussion avec le wali, des jeunes investisseurs ont demandé la mise en place d’un site dédié à l’activité du numérique et du digital, ainsi que d’un incubateur, pour leur permettre de concrétiser leurs projets. Ce Salon se poursuivra jusqu’au 14 du mois courant.

Bel. Adrar