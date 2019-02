M. Mebarki, ministre de la formation professionnelle, au Forum d’El Moudjahid : « Toutes les dispositions sont prises pour réussir la rentrée »

Près de 80% des apprenants de la formation professionnelle ont pu être placés par l’ANEM, six mois après leur sortie des centres de formation en 2018. 63% d’entre eux, ceux qui ont bénéficié du dispositif ANSEJ, ont réussi leur projet dans la même année.

Pour le ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels, M. Mohamed Mebarki, il n’y a pas meilleur indice de la réussite de la stratégie suivie par son département en matière de formation professionnelle, que celui qui permet l’employabilité des candidats sortis des centres de formation.

Invité hier à notre Forum, pour faire le bilan des préparatifs pour la prochaine session de la rentrée de la formation professionnelle, prévue pour le 24 février, M. Mebarki a annoncé l’introduction de 10 nouvelles spécialités dans la nomenclature des formations pour cette cession de février. Ceci d’autant que son secteur reçoit annuellement quelque 650.000 stagiaires et délivre des diplômes à plus de 240.000 jeunes qualifiés. Pour la rentrée de ce 24 février, ce sont plus de 280.000 nouvelles places qui seront mises à la disposition des stagiaires.



Le secteur a été renforcé par le recrutement de 2.000 formateurs pour les nouvelles spécialités



Concernant les infrastructures de base, il a précisé que le secteur a été renforcé par le recrutement de 2.000 formateurs, pour les nouvelles spécialités, et l'ouverture de 600 postes budgétaires, pour l'encadrement de 40 établissements de formation, s'ajoutant ainsi aux 1.255 déjà fonctionnels, ce qui représente au total de 1.295 centres. Le ministre a également souligné que le secteur a été renforcé par la réception de 89 centres de formation professionnelle et d'apprentissage (CFPA), 51 Instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle (INSFP) et 11 Instituts d'enseignement professionnel (IEP), relevant, ainsi, les «progrès notables» enregistrés depuis 2014.

Il a insisté, en outre, sur la nécessité d'élargir le nombre des centres de formation à travers le pays, pour «améliorer les capacité d'accueil et augmenter le nombre de spécialités», le but étant de «répondre aux exigences du marché du travail». Le ministre a insisté, lors de son intervention, sur le fait que son département «continuera à mettre toute son énergie à mobiliser tous les moyens pour répondre à la demande de formation». À cet effet, «la campagne d’information et de sensibilisation en cours doit être densifiée, avec tous les partenaires, et à tous les niveaux, en particulier au niveau local, pour confirmer la tendance actuelle, auprès des jeunes, à s’intéresser à la formation professionnelle dans la construction de leur projet d’avenir», dit-il.

Rappelant que la stratégie du secteur visait à améliorer le système de formation professionnelle, M. Mebarki a souligné que ses différents services poursuivront leurs efforts, notamment «en matière de diversification de l’offre de formation, de développement des différents modes de formation, d’amélioration de la qualité d’encadrement et des équipements techniques, et ce dans le cadre d’une utilisation rationnelle des moyens disponibles». Et d’ajouter : «Notre effort concernera aussi la promotion de la politique de partenariat et d’écoute de notre environnement socio-économique.» Le ministre de la Formation professionnelle reconnaît que malgré les énormes efforts consentis par son département en matière de stratégie de communication, beaucoup de jeunes chômeurs ignorent encore les offres en formation que le secteur peut leur offrir, estimant que «c’est l’un des axes qu’il faudrait perfectionner et affiner».

Notre invité a également mis l’accent sur «le développement du partenariat avec l’environnement socioéconomique, qui constitue un objectif essentiel du secteur, pour l’amélioration de la qualité de la formation et son adaptation aux exigences et aux besoins de l’entreprise». À cet effet, il dit que «la politique engagée dans ce cadre sera poursuivie, pour mieux préciser les besoins des entreprises en ressources humaines, et les impliquer dans le système de formation, notamment à travers la signature de conventions de partenariat». «Nous activerons la concrétisation de certains projets de partenariat, en cours, pour la promotion des filières de formation d’excellence dans divers domaines, à l’instar de l’efficacité énergétique, électricité et automatismes, du traitement de l’eau ou encore dans le domaine du tourisme». Sur un autre plan, explique-t-il, «la politique engagée en matière de formation continue sera poursuivie, pour une meilleure prise en charge de la formation et perfectionnement de la main- d’œuvre active, en vue de l’amélioration des performances des travailleurs, d’une part, et de la compétitivité des entreprises, d’autre part».



L’enseignement professionnel et le BEP : équivalent du bac technique



La nouvelle architecture des diplômes du cursus d’enseignement professionnel s’articule autour de deux nouveaux diplômes : le premier est le Brevet d’Enseignement Professionnel, le second est le Brevet d’Enseignement Professionnel Supérieur. Le ministre a précisé, à cet effet, que cette nouvelle architecture des diplômes a été instaurée en 2017, et que l’enseignement professionnel est destiné aux élèves de la 4e année moyenne admis au poste obligatoire et aux élèves de la 1re année secondaire réorientés. M. Mebarki nous explique que l’enseignement professionnel est un enseignement académique et qualifiant, qui vise la préparation à l’exercice d’un métier et la poursuite des études pour l’acquisition de qualifications supérieures dans le prolongement de la filière suivie. L’alignement de la durée des études du premier cycle d’enseignement (BEP) sur celle fixée dans le cycle d’enseignement secondaire (3 ans) a pour objectif de rendre ce cursus plus attractif aux yeux des élèves et de leurs parents. Selon le ministre, c’est un enseignement qui vise, en même temps, «l’acquisition de compétences professionnelles et le renforcement des connaissances académiques nécessaires à une meilleure adaptation aux exigences du marché du travail». Cette vision «implique la mise en place d’un cursus englobant des enseignements scientifiques et technologiques, des enseignements qualifiants et des périodes de formation en milieu professionnel», dit-il.

Ce cursus est destiné aux élèves de l’enseignement obligatoire de base admis à l’enseignement secondaire et ayant opté pour cet enseignement, ainsi qu’aux élèves réorientés issus de la 1re année de l’enseignement secondaire. L’enseignement professionnel est aujourd’hui assuré en mode résidentiel, dans des Instituts d’enseignement professionnel (IEP) ; il est organisé en deux cycles de deux années chacun, le premier cycle est couronné par le diplôme d’enseignement professionnel du 1er degré, le second cycle par le diplôme d’enseignement professionnel du 2e degré. Il faut préciser que le BEP est l’équivalent du bac technique.

Répondant à une question sur le contrôle des centres de formation privés, le ministre a relevé qu’un grand nombre de ces établissements a été fermé, soit pour absence d’agréments, soit pour déviation de leur mission initiale, qui est la formation professionnelle.

M. Mebarki informe qu’il existe actuellement 730 établissements de formation professionnelle privés au niveau de tout le territoire national, qui prennent en charge 23.000 jeunes.

Farida Larbi