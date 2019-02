Projet de loi sur la prévention des risques d’incendie : S’adapter aux nouvelles exigences

Après les présentation et débat du projet de loi relative aux activités spatiales, le siège de l’Assemblée populaire nationale a abrité, hier, une autre séance consacrée, cette fois, à l’examen du projet de loi relative aux règles générales de prévention des risques d'incendie et de panique ; un texte, qui, il faut le dire, vise à offrir une meilleure protection des personnes, des biens et de l'environnement, à travers la modernisation des structures relevant du ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales.

Lors de la présentation de ce texte, devant les députés, le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire a notamment souligné que ce projet de loi s’inscrit également dans le cadre de la mise à niveau des textes en vigueur en vue de les adapter à l'évolution socio-économique du pays.

En effet, ce texte vient, «adapter» et «actualiser» tout l'arsenal juridique y afférent, et ce, suite aux évolutions enregistrées en matière de protection des personnes et des biens ainsi que de la prévention des dangers. Tout cela, explique le ministre, est à même de permettre au corps de la protection civile de s'acquitter, au mieux, de sa mission en optimisant l’efficacité. Le ministre fera remarquer, d’autre part, que l'ordonnance n°76-4 sur les règles applicables en matière de sécurité contre les risques d'incendie et de panique «ne répond plus aux nouvelles exigences» résultant de la densité croissante de la population, des programmes de logement achevés, de l'apparition croissante de nouvelles entreprises et de l'ouverture du marché à de nouveaux matériaux de construction. Ce projet de loi, poursuit M. Noureddine Bedoui, vient également après l'émergence — durant ces dernières années — de nouvelles infrastructures, à l’image des stations de métro et grands aéroports ainsi que les parkings modernes, les restaurants flottants, les immenses «kheimas» et les nombreuses autres installations de grand calibre.

Poursuivant ses propos, le ministre soulignera que les profondes mutations sociales et économiques que l'Algérie a connues, ainsi que les catastrophes naturelles qui ont frappé le monde «ont poussé les pouvoirs publics à mettre en place un système législatif et réglementaire plus approprié». Il s’agit donc, à travers ce nouveau texte de «renforcer la prévention en élevant le niveau de vigilance au maximum». Il faut savoir que le nouveau dispositif législatif et réglementaire cible, notamment, les établissements recevant du public, les immeubles de grande et de très grande hauteur et les bâtiments d'habitation qui constituent «une des préoccupations majeures» pour le ministère de l'Intérieur, et ce, compte tenu des risques potentiels qu'ils peuvent générer pour le public, les utilisateurs et les personnes y exerçant ou y habitant.

Le texte aura, ainsi, pour but de «clarifier et de préciser» le cadre juridique devant régir désormais les établissements et immeubles sus cités. Au plan technique, ce projet de loi vise à adapter les prescriptions en matière de prévention des risques d'incendie et de panique aux progrès techniques et technologiques.



Le nouveau texte engage la responsabilité des intervenants dans la construction des édifices



Il est à retenir que le nouveau texte «se singularise» par rapport au précédent par le fait qu'il engage «la responsabilité des constructeurs, des installateurs d'équipements et des exploitants, tout en renforçant le contrôle exercé par l'administration ou par les organes habilités».

En matière de sécurité contre les risques d'incendie et de panique, les nouvelles règles prévues dans le projet de loi répondent au besoin d’organiser au mieux et de favoriser la fonction de prévention en tant «qu'instrument privilégié devant permettre d'éviter, dans la mesure du possible, la manifestation d'un risque ou à en limiter les effets».

L’autre nouveauté que recèlera désormais ce texte concerne l'intégration de «règles de sécurité plus souples et mieux adaptées», basées sur la notion de «droit à la sécurité» et à «l'extension de normes applicables au niveau international» relatives aux principes de sécurité des personnes, des biens et de l'environnement et des intervenants en cas de sinistre.

En matière de classification des matériaux de construction, de nouvelles dispositions sont introduites.

Cette classification se fait selon «leur comportement au feu, et en tenant compte des exigences du développement durable et de l'optimisation des coûts dans un contexte purement économique». Les nouvelles dispositions de l’avant-projet de loi sont également inhérentes à «l'accessibilité aux établissements et aux immeubles des personnes à mobilité réduite», a expliqué le ministre de l’Intérieur, lors de cette séance plénière. Il convient de signaler, aussi que la sphère de compétence dévolue à l'administration dans la gestion des risques dans les ensembles particulièrement vulnérables est élargie, au niveau central, au profit de la commission centrale de la prévention des risques d'incendie et de panique par un «réaménagement de ses attributions».

Au niveau local, il est prévu, d'une part, le renforcement des prérogatives de la commission de prévention des risques d'incendie et de panique de la wilaya, et, d'autre part, l'octroi de certaines prérogatives de police judiciaire aux officiers de la Protection civile ; ce qui permettra, en fait, «une meilleure surveillance et contrôle de l'application des mesures de sécurité».

Toute ces adaptation et actualisation des textes en vigueur s’inscrivent — sera-t-il mis en relief par les députés — dans le cadre «des exigences induites par la forte concentration urbaine, les programmes de logement sans précédent, la création de villes nouvelles, la diversification des activités et des services, ainsi que l'apparition d'une nouvelle industrie des matériaux de construction et des produits d'aménagement».

En somme, et dans l’ensemble, les membres de l’APN — ayant demandé à prendre la parole, lors des débats autour de ce projet de loi — étaient unanimes quant au fait que les dispositions du texte viennent ainsi s’adapter au développement technologique que connaît actuellement notre pays.

Soraya Guemmouri