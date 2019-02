Algérie - Soudan : valorisation des ressources humaines

La coopération entre l'Algérie et le Soudan dans le secteur de la formation professionnelle sera inscrite au menu des travaux de la prochaine session de la commission mixte, a indiqué hier le ministère de la Formation et de l'Enseignement professionnel.

A l'issue de l'audience qu'a accordée le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Mohamed Mebarki, à l'ambassadeur du Soudan, El Obeid Mohamed El Obeid, il a été décidé conjointement d'inscrire, dans le cadre des travaux de la prochaine session de la commission mixte, la coopération et l'échange d'expérience dans le domaine de la formation professionnelle. Parmi les principaux axes de cette coopération, l'échange de programmes et de documentations techniques et pédagogiques, le jumelage des établissements de formation et d'enseignement professionnels des deux pays.

La question relative au perfectionnement, à la formation et le recyclage des formateurs et des gestionnaires relevant du secteur sera également débattue lors des travaux de la commission mixte, précise la source.

Les deux responsables ont souligné, à l'occasion, l'intérêt de promouvoir la coopération en matière de valorisation des ressources humaines, en soutien à la dynamique des échanges économiques et commerciaux des deux pays.