Algérie - Espagne : encourager le jumelage entre les universités

Le renforcement de la coopération algéro-espagnole dans le domaine universitaire et la recherche scientifique a été passé en revue lors d'un entretien entre le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tahar Hadjar, et l'ambassadeur du Royaume d'Espagne, Fernando Moran Calvo-Sotelo. MM. Hadjar et Calvo-Sotelo "ont passé en revue l'état des relations bilatérales en matière d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, et examiné les voies et moyens susceptibles de renforcer davantage leur coopération universitaire, notamment par la signature prochaine d'un accord pour l'ouverture d'un lectorat espagnol au niveau de l'université d'Alger 2 à Bouzaréah, ainsi que l'éventualité d'en faire bénéficier d'autres universités algériennes de cette coopération".

Les deux parties ont, également, "exprimé leur souhait d'approfondir leurs relations bilatérales par l'encouragement d'opérations de jumelage entre les universités des deux pays, l'échange de conférenciers de haut niveau, la mobilité des étudiants-doctorants dans les deux sens, ainsi que la participation dans des colloques et séminaires qui seront organisés par les établissements universitaires des deux pays".

Par ailleurs, M. Hadjar a exprimé le souhait que "des projets de recherche scientifique algéro-espagnols notamment dans des filières techniques et des disciplines technologiques développées, de même que des revues espagnoles indexées, y soient également accessibles aux doctorants algériens pour les publications de leurs thèses et autres travaux scientifiques".