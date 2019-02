Journée nationale du chahid : Le devoir de mémoire

L’association Machaâl chahid, en coordination avec le palais de la Culture Moufdi-Zakaria, organise du 12 au 19 février, dans plusieurs wilayas, la 9e semaine culturelle et historique, sous le slogan «le drapeau national algérien… l’emblème des martyrs» dans le cadre de la commémoration, le 18 février, de la journée nationale du Chahid qui correspond à la date de la création de l’Organisation spéciale.

Le 13 février, un colloque sur la mémoire intitulé «Les explosions nucléaires à Reggane, un crime contre les droits de l’homme », sera organisé au forum d’El Moudjahid à 10h.

Le 14 février, la wilaya d’Oran abritera une conférence historique sur les femmes martyres survivantes, et rendra hommage aux invalides. Au cours du week-end prochain se tiendra une journée des bénévoles, avec des commémorations officielles à Alger à partir de 9h.

Le 17 février, Tizi-Ouzou arbitrera une conférence historique intitulée «Les martyrs un symbole sans tombe, le martyr cheikh Larbi Tébessi un exemple». Il convient de rappeler que Larbi Tébessi, de son vrai nom Larbi Ferhati, né en 1891 à Astah (commune de Cheria, à Tébessa), révolutionnaire et réformiste fut président de l'Association des oulémas musulmans. Il disparaît le 4 avril 1957, après avoir été arrêté à son domicile algérois par des civils déguisés en parachutistes, les militaires français niant pour leur part l'avoir jamais arrêté ou détenu.

Le 18 février, une conférence historique est programmée à la maison de la culture Moufdi-Zakaria de Ouargla, intitulée «Le drapeau national algérien... l’emblème des martyrs».

La clôture de la semaine culturelle et historique aura lieu à la maison de la culture Houari-Boumediène à Sétif le 19 février.

Hichem Hamza