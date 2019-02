Industrie électronique : M. Yousfi réunit les producteurs nationaux

Le ministre de l’Industrie et des Mines, Youcef Yousfi, a réuni hier l’ensemble des industriels nationaux (publics et privés) de l’électronique et de l’électroménager, à l’effet d’examiner l’évolution du secteur. Plusieurs questions ont été débattues, parmi lesquelles les potentiels et capacités de l’industrie nationale de l’électronique, les taux d’intégration atteints dans cette filière, les difficultés rencontrées par les opérateurs, ainsi que les suggestions et propositions des industriels, a ajouté la même source. Il a été convenu de créer un institut de formation commun dans les métiers des industries électroniques et une association regroupant les différents acteurs de la filière. Après avoir écouté les interventions, M. Yousfi s’est engagé à accompagner davantage les industriels de cette branche et à alléger les procédures administratives liées aux processus de fabrication et délais d’examen des dossiers SKD/CKD.