Inauguration du salon SEER 2019 : Sonelgaz a réalisé 30 kilomètres de réseau THT

La deuxième édition du Salon de l’électricité et des énergies renouvelables, SEER 2019, a ouvert ses portes, hier à la SAFEX, au Pavillon A, Pins-Maritimes, Alger.

La cérémonie d’inauguration s’est déclouée, en présence du Mohamed Arkab, PDG de Sonelgaz (Société nationale de l'électricité et du gaz), et de nombreux professionnels du secteur. Cet événement, dédié simultanément aux industries de l’électricité et des énergies renouvelables, rassemble 120 exposants nationaux et internationaux activant dans le domaine. Il s’agit des opérateurs spécialisés dans la fabrication d’équipements, distributeurs, bureaux d’études, fournisseurs d’électricité et installateurs. S’exprimant, à cette occasion, M. Arkab a mis en avant les réalisations de Sonelgaz, notamment en ce qui concerne la distribution de l’électricité à travers le territoire national, confirmant que «ce réseau est réalisé par des produits locaux à 100%». «Dans le cadre du programme de développement, lancé en 2011, et qui s'étale jusqu'en 2021, le groupe Sonelgaz s’est lancé dans la production de l’électricité à travers des stations de production, où les travaux sont assurés par la main- d’œuvre algériennes et des produits locaux».

S’agissant du montage industriel, il a indiqué que «le montage des machines électriques est aussi assuré par la main-d’œuvre nationale, et cela grâce au lancement d’un ambitieux programme de formations au profit des ingénieures et techniciens». Mettant à profit cette occasion, le Pdg du Sonelgaz a estimé qu’il est temps, dans le contexte actuel, de passer à l étape de l’industrie de construction. Et de poursuivre : «Toutes ces réalisations confirment que la stratégie de développement, mise en place depuis l’année de 2011, commence à se concrétiser davantage sur le terrain.» Évoquant les lignes très haute tension (THT), il a relevé que «jusqu’à présent, Sonelgaz a réalisé un réseau de trente millions de kilomètres, avec plus de 70 postes de (THT et HT), et d’ici 2025, on compte également la réalisation de 16 millions de kilomètres». Il a ajouté que «les réalisations des projets de Sonelgaz, notamment les réseaux de THT et HT, sont assurés à 60% par la main- d’œuvre algérienne et des produits locaux». Concernant les énergies renouvelables, il a indiqué qu’un avis d’appel d’offres pour la réalisation de nouveaux projets de production de 50 MW des énergies renouvelables a été lancé. Il a précisé que «d’ici mars, on va signer les contrats de réalisation avec l’entreprise sélectionnée», avant d’ajouter ensuite que «pour réduire l’utilisation du diesel, Sonelgaz va se lancer dans la réalisation des stations de production de l’électricité à l’énergie solaire, avec une capacité de production de 30% dans chaque station».

À cet effet, pour enrichir le Salon en termes de réflexions et d’actualités dans le domaine des énergies du futur, et expliquer aux visiteurs les enjeux de la transition énergétique et les perspectives d’évolution des énergies renouvelables en Algérie, une série de workshops, conférences sera animée par des intervenants nationaux et internationaux, à l’instar de Dr Gilles Bétis, de Dr Kasbadji Merzouk, de Mustapha Hatti et du professeur Seddik Hadji. Pour rappel, l’édition 2018 a vu la participation de plus de 80 exposants et de 20.000 visiteurs, ainsi qu’une large couverture médiatique.

Makhlouf Ait Ziane