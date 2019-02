Meurtre de l’étudiant Zimbabwéen à Annaba : 3 suspects sous mandat de dépôt

Les auteurs du meurtre de l’étudiant zimbabwéen ont été placés en détention préventive hier, pour association de malfaiteurs et homicide volontaire, a-t-on appris auprès de la responsable de la cellule de communication de la sureté de laya, Akila Djemili. L’identification et l’arrestation des trois suspects a été rendue possible grâce aux importants moyens humains et matériels mobilisés pour mettre la main sur les suspects à Sidi Amar. Les trois mis en cause âgés entre 19 et 20 ans ont été présentés hier par devant le procureur de la république près le tribunal d’El Hadjar qui les a écroués pour association de malfaiteurs et homicide volontaire avec préméditation. Par ailleurs, les représentants des étudiants étrangers à Annaba ont adressé un message de félicitation et de reconnaissance au chef de sureté dans lequel ils se sont félicités du professionnalisme des services de police dans le traitement de l’affaire. B. G.