Gestion démocratique des foules : Formation des unités de maintien de l’ordre

La 6e session de formation des chefs de sections opérationnelles des unités de maintien de l'ordre a été clôturée, hier à Boudouaou par le directeur de la Sécurité publique de la Direction générale de la Sûreté nationale, en sa qualité de représentant du DGSN, indique, dans un communiqué, cette institution. Cette session, qui s'est déroulée au niveau du Groupement des Opérations spéciales de Police à Boudouaou (Boumerdés) a concerné 366 lieutenants de police de différentes unités de maintien d'ordre, formés dans des modules pratiques et théoriques de gestion opérationnelle, notamment, en matière de communication et de gestion démocratique des foules», précise la même source. «Les connaissances acquises lors de cette formation permettront aux cadres de la police formés d'améliorer leur manière de servir lors de l'exécution de leurs missions constitutionnelles de protection des personnes et des biens ainsi que de maintien et de rétablissement de l'ordre», est-il ajouté. A noter que cette session de formation s'inscrit dans «le plan annuel de formation, tracé par le Haut Commandement de la DGSN, en vue d'améliorer l'action policière dans le cadre du strict respect des principes de droits de l'homme», conclut la DGSN.