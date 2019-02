Habitat : 4 millions de logements réalisés depuis 1999

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, M. Noureddine Bedoui, a affirmé que depuis l’avènement du Président Bouteflika à la tête du pays, de nombreuses réalisations ont été concrétisées, dont notamment la construction de pas moins de 4 millions de logements, toutes formules confondues. M. Bedoui, qui a effectué, samedi, une visite de travail sur plusieurs sites et chantiers au niveau d’un nombre de circonscriptions de la capitale, a précisé que « la politique du Président de la République, dans le cadre de l’éradication de l’habitat précaire et des bidonvilles, se poursuit toujours », et que

« toute personne ouvrant droit aura son logement ». Il a rappelé, à ce titre, l’éradication d’un grand nombre de bidonvilles et la récupération de centaines d’hectares de foncier, mettant en garde, dans ce sillage, que « la loi sera appliquée dans toutes sa rigueur pour toute atteinte au foncier et aux biens de l’Etat». Le ministre a appelé à ce propos les investisseurs nationaux et étrangers à investir ces espaces récupérés, avec des projets qui auront un impact positif tant sur la population que sur l’économie nationale. Pour revenir aux réalisations enregistrées en la matière, il convient de souligner que l’effort colossal consenti par les pouvoirs publics peut être illustré par quelques chiffres délivrés par le ministre de l’Habitat, Abdelwahid Temmar, en octobre dernier. En effet, c’est le premier à avoir déclaré que, depuis 1999, 4 millions d’unités ont été distribuées. A titre de comparaison, on estime à plus de 1,9 million le nombre de logements construits avant l'indépendance, soit 27% du parc immobilier global évalué en 2012 à 7,2 millions de logements. Les réalisations se poursuivent à un rythme très soutenu si l’on se réfère aux statistiques faisant état de pas moins de 85.000 logements tous segments confondus attribués à l’occasion du 1er Novembre. En juillet, ce sont 50.000 unités qui ont été réceptionnées et ce, en dépit de la situation financière que traverse le pays actuellement. L’objectif étant de répondre à tous les besoins de la population. Aussi, avec une moyenne annuelle de 280.000 unités, la cadence de réalisation des logements a connu un bond qualitatif. Ainsi, un ensemble de plus d'un million d’habitations est déjà réceptionné, dans le cadre du programme 2015-2019 prévoyant un total de plus de 2 millions à l'échelle nationale. Pour achever le programme établi, 733.440 autres unités sont en cours de réalisation et les projets connaissent un état d’avancement considérable, même si des retards sont signalés dans certaines wilayas.



Introduction de nouvelles formules et meilleures offres pour 2019



Pour le programme imparti aux Sud et Hauts Plateaux, des terrains ont été affectés dans 29 wilayas pour répondre à la demande, sans cesse croissante, des citoyens. Les agglomérations rurales ne sont pas en reste avec l'allocation de 28 milliards de DA dans le cadre d’un programme supplémentaire. Tous ces efforts ont induit des progrès dans l'avancement de réalisation avec, pour les quatre dernières années, une moyenne annuelle de 280.000 unités, pour un budget de 2.065,43 milliards de dinars. En parallèle, la mobilisation des walis a été requise pour dégager les assiettes nécessaires pour la réalisation des projets. Logements publics locatifs, promotionnels et aidés ou encore le logement social ont pu ainsi être distribués avec des standards de qualité, même si certaines lacunes sont soulevées par les bénéficiaires. Sur ce point, le ministère a instruit les entrepreneurs d’y remédier, sous peine de poursuites. Il fallait aussi veiller aux commodités et aménagements extérieurs, avec des raccordements en gaz, électricité et eau.Les habitants des nouvelles cités ont, depuis un certain temps, constaté les efforts déployés en vue de doter les ensembles d’habitation de terrains destinés à la réalisation d’espaces de détente et de loisirs. Des micro-entreprises œuvrant dans le domaine de la gestion, en termes de sécurité, de propreté et de maintenance, ont aussi été assignées à ces tâches pour prévenir la dégradation des édifices et fournir de meilleurs services au citoyen, y compris lorsqu’il s’agit d’économie d’énergie et d’esthétique. Des entreprises locales sont effectivement capables de fournir des matériaux qui sont de même qualité que ceux importés auparavant.

En 2018, le secteur de l'habitat a également connu une diversification de l'offre de logements à travers l'introduction de nouvelles formules adaptées aux besoins et aux moyens des citoyens, à l'instar du logement promotionnel aidé (LPA) et du logement locatif public (LLP), et ce, outre l'ouverture au profit de la communauté nationale établie à l'étranger de la souscription au logement promotionnel public (LPP). La formule LPA est basée sur la contribution du promoteur immobilier, du bénéficiaire et de l'aide de l'Etat sous la supervision de la Caisse nationale du logement (CNL). Destiné à la location, le LLP vise à créer un marché locatif concurrentiel et à alléger la pression sur le budget de l'Etat. Durant les dix premiers mois de cette même année, près de 295.000 logements de différentes formules ont été distribués. Un programme de 120.000 logements de type location-vente (AADL) a été lancé durant la même année. En octobre dernier, la troisième opération de choix des sites a été lancée au profit des souscripteurs au programme AADL 2 (2013). 73.317 unités ont été soumises à l'opération de choix à travers 31 wilayas. Certains souscripteurs au programme AADL 1 (2001 et 2002) attendent encore la remise des clés de leurs logements, mais au vu des dernières mesures prises, cela ne saurait tarder, ni excéder l’année 2019, date d’achèvement total de ce programme.

Salima Ettouahria