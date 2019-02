Nouvel aéroport d’Alger : « La date de l’inauguration connue prochainement »

Interrogé sur la date de l'inauguration de la nouvelle aérogare et de la gare ferroviaire du nouvel aéroport d'Alger, le ministre a assuré que la date sera communiquée prochainement. «À l’intérieur de l’aérogare, les travaux sont terminés», a-t-il assuré, rappelant dans ce sillage que les différents tests et simulations ont été effectués avec succès, au niveau de la nouvelle aérogare et aussi au niveau de la ligne ferroviaire.

S. A. B. C.