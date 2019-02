M. Ouyahia transmet un message du Président Bouteflika à son homologue sud-africain

«J’ai transmis au Président Ramaphosa un message d’amitié du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, ainsi que ses félicitations pour l’élection de l’Afrique du Sud à la Présidence en exercice de l’Union africaine pour l’année 2020», a déclaré M. Ouyahia, à la presse.

Rappelant les relations historiques de fraternité, de solidarité et de coopération entre les deux pays, M. Ouyahia a réitéré «l’engagement de l’Algérie et son attachement au développement continu des relations bilatérales avec la République sœur de l’Afrique du Sud», en mettant l’accent sur l’importance de «poursuivre les efforts visant à leur donner un contenu économique à la hauteur des potentialités des deux pays».

Il s’est également félicité de la convergence de vues entre l’Algérie et l’Afrique du Sud sur l’ensemble des questions évoquées. L’audience a été aussi l’occasion pour les deux parties de procéder à un échange de vues sur la situation dans leurs régions respectives et sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun, ainsi que les principales questions stratégiques à l’agenda de l’Union africaine, notamment la question du Sahara occidental.

A ce titre, ils se sont félicités de la conférence internationale de solidarité avec le peuple sahraoui qu’abritera, le mois prochain, l’Afrique du Sud. «L’entretien était aussi une occasion de féliciter nos frères d’Afrique du Sud pour leur initiative d’organiser une conférence internationale, le mois prochain, sur la question du Sahara occidental», a-t-il dit. Lors de l’audience, le Président Ramaphosa a exprimé sa satisfaction quant à la qualité «exceptionnelle» des relations bilatérales et de «la tradition de concertation et de dialogue politique régulier entre les deux pays», exprimant, à cet égard, «son engagement pour davantage de renforcement de cette relation stratégique et d’exception».

Le Président Ramaphosa a chargé M. Ouyahia de transmettre «ses remerciements au Président Bouteflika pour son message de félicitations, ses sentiments de considération et d’estime à son égard ainsi que ses vœux de progrès pour le peuple algérien frère».