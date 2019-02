Paix, sécurité et développement : Guterres salue la coopération ONU - UA

La coopération entre les Nations Unies et l'Union africaine est un «vecteur stratégique fondamental pour la paix, la sécurité et le développement», a déclaré le Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres.

«Il y a un vent d'espoir dans le continent africain», a affirmé M. Guterres lors d'un point de presse samedi à l'issue de sa rencontre avec le président de l'Union africaine. Selon lui, ce vent d'espoir est «à la fois lié aux initiatives conjointes de l'Union africaine (UA) et des Nations Unies (ONU), et aux initiatives de chefs d'Etats et de gouvernements africains». M. Guterres s'est ainsi félicité du programme de l'UA pour éliminer les armes en 2020 et de la nouvelle impulsion de la diplomatie pour la paix de l'ONU. Il a salué l'accord historique conclu cette semaine, sous l'égide de l'UA avec l'appui de l'ONU, en République Centrafricaine, ainsi que de l'accord signé par Salva Kiir et Riek Machar au Soudan du Sud.

Il s'est également félicité de l'initiative prise par le nouveau Premier ministre éthiopien qui a proclamé la paix entre l'Ethiopie et l'Erythrée, des relations entre l'Erythrée et la Somalie et des rapports entre Djibouti et l'Erythrée. Le chef de l'ONU a signalé que les deux organisations avaient «complètement aligné» leurs agendas de développement.