Conférence internationale sur la paix : Les objectifs fixés par le président palestinien

Le président palestinien, Mahmoud Abbas, a appelé l'Union africaine (UA) à soutenir l'idée d'une conférence internationale sur la paix au Proche-Orient. «Nous appelons l'Union africaine et les pays membres de cette instance continentale à soutenir l'idée d'une conférence internationale sur la paix au Proche- Orient, afin d’aboutir à un mécanisme multipartite chargé du processus de paix israélo-palestinien et des questions de statut final», a indiqué le président Abbas devant les chefs d'Etat et de gouvernement africains.

La conférence devra réunir notamment les parties palestinienne et israélienne ainsi que les membres du quartet international en charge de la paix au Proche-Orient et les membres du Conseil de sécurité, avait expliqué M. Abbas, devant le Conseil de sécurité de l'Onu. Elle devra aussi aboutir à l’acceptation de l’Etat de Palestine en tant que membre entier au sein de l’Organisation des Nations Unies et ouvrir la voie à une demande formelle dans ce sens auprès du Conseil de sécurité.

Le président Abbas avait souligné que le mécanisme multipartite qui résultera de cette conférence devra se conformer à la légalité internationale relative à la question palestinienne et permettre le règlement des questions dites de statut final dont le statut d'El-Qods et le droit de retour des réfugiés palestiniens.