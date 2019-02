32e sommet des chefs d’état et de gouvernement de l’Union africaine, Questions régionales et internationales : Le président chinois salue le « leadership » de l’UA

Le président chinois, Xi Jinping, a salué le «leadership» de l’Union africaine (UA) et du continent africain «parlant d’une seule voix sur les questions régionales et internationales», affirmant que les pays africains ont fait des progrès significatifs en matière d’intégration, au cours de l’année 2018.

S’exprimant dans un message de félicitations adressé à l’organisation panafricaine, le président chinois a qualifié l’UA de «flambeau de l’unité et de la force», a indiqué l’agence de presse Chine Nouvelle. Affirmant que le continent africain a fait des «progrès significatifs» en matière d’intégration au cours de l’année écoulée, le chef de l’Etat chinois a ajouté que «l’influence globale de l’Afrique n’a cessé de croître» sur la scène internationale, a poursuivi la même source. «Je félicite chaleureusement l’UA pour ces progrès et souhaite sincèrement qu’elle continue d’unir et de guider les pays africains vers de nouvelles grandes réalisations», a-t-il plaidé dans son message.

M. Xi a rappelé que le sommet du Forum sur la coopération sino-africaine (FCSA) tenu en septembre dernier à Pékin avait été un «grand succès», au cours duquel il a pu joindre ses «efforts à ceux des dirigeants africains et de l’UA pour tracer les contours du développement des relations sino-africaines». Le président chinois a, en outre, souligné que la Chine était désireuse de travailler avec l’Afrique à la concrétisation des résultats de ce sommet du FCSA, à favoriser l’édification commune de l’Initiative la Ceinture et la Route de soie, à la mise en œuvre de l’Agenda 2063 de l’UA et de celui de 2030 de l’ONU pour le développement durable ainsi que d’autres stratégies de développement des pays africains». «Les deux parties bâtiront une coopération plus étroite permettant de contribuer davantage à l’édification d’une communauté de destin pour l’humanité», a soutenu encore M. Xi. Le président de la Commission de l'Union africaine (UA), Moussa Faki Mahamat, a indiqué que le partenariat entre l'organisation panafricaine et la Chine connaît un «dynamisme sans précédent», appelant au renforcement de la coopération entre les deux parties, ont rapporté des médias locaux. M. Faki Mahamat a salué à l'occasion «le renforcement des échanges ces dernières années entre l'organisation panafricaine et Pékin».

Il a ajouté que «le remarquable succès du Forum sur la coopération sino-africaine (FCSA) illustre un dynamisme sans précédent de notre partenariat».

M. Faki s'est, également, félicité après l'ouverture d'un bureau de l'UA à Pékin, affirmant que «cette représentation ne manquera pas de renforcer ce partenariat déjà fécond et multiforme, y compris le dialogue stratégique entre la commission et la Chine».