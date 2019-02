Terres agricoles : L’exploitation sous contrôle

Le régime de concession agricole, organisant le foncier agricole, est une «carte d’identification» pour l’agriculteur, sans laquelle il ne peut prétendre à exercer ni développer sa profession, a estimé, hier à Boumerdès, le secrétaire général de l'Union nationale des paysans algériens (UNPA), Mohamed Alioui. Le SG de l’UNPA, qui intervenait à une assemblée générale des agriculteurs, organisée à la maison de la Culture Rachid-Mimouni, a plaidé, à l’occasion, pour une facilitation des procédures d’adhésion à ce régime, afin, a-t-il dit, de «permettre aux paysans de bénéficier de ses avantages». Citant particulièrement le «contrat de concession, qui lui permet de développer son activité», a-t-il ajouté, il a souligné, en outre, le «devoir incombé à l’agriculteur de travailler son exploitation, selon ses moyens propres», mais «sans vendre sa terre, qui est un bien de l’État, régi par la loi sur la concession agricole de 2010, portant sur les conditions et modalités de la concession».

Alioui a déploré, à ce titre, «un manque accusé en matière de suivi et de contrôle de l’exploitation des terres agricoles, suivant un cahier des charges, qui en fixe les taxes , et les tarifs notamment». Le SG de l’UNPA s’est, par ailleurs, félicité des «avancées réalisées» dans la wilaya de Boumerdès, notamment en matière d’arboriculture et du travail de la terre, «en dépit du déficit en foncier agricole, enregistré dans la wilaya», a-t-il relevé. Il a recommandé, à cet effet, une fédération des efforts de tous (administration et agriculteurs... ), en vue d’aplanir les contraintes entravant le développement de la production.

Parallèlement, il a plaidé pour l’adoption du «dialogue, comme base à une législation qui organisera le secteur agricole en général». Sur un autre plan, M. Alioui s’est interrogé sur le motif à l’origine de la non-délivrance des contrats de concession agricole dans les wilayas d’Alger, de Blida et de Boumerdès. «Nous pataugeons toujours dans les décrets exécutifs promulgués çà et là, en dépit du fait que la Loi sur la Concession agricole est effective depuis 2010», a-t-il déploré. Il a, ce propos, fait part de la promulgation de quatre décrets exécutifs, dont il a recommandé la «nécessité de mise en vigueur» sur le terrain. «Les services des Domaines sont tenus de faire le nécessaire afin d’éviter des problèmes éventuels, avant la délivrance des constats de concession à leur bénéficiaires», a-t-il ajouté.

M. Alioui a, aussi, souligné la «qualité et la diversité de la production agricole» caractérisant, tout au long de l’année, de nombreuses wilayas du Sud et des Hauts Plateaux, «dont une grande partie est destinée à l’exportation», s’est-il félicité, non sans lancer un appel aux autorités concernées, en vue de leur faciliter les procédures d’exportation, tout en assurant l’accompagnement nécessaire au développement de l’industrie agroalimentaire.

Les paysans, ayant pris part à cette assemblée générale, n’ont pas manqué l’occasion pour exposer leurs préoccupations inhérentes à leur profession, concernant, entre autres, les taxes forfaitaires sur le foncier et les produits phytosanitaires, les problèmes d’irrigation agricole, le manque de barrages à Boumerdès, le coût élevé des engrais et des fourrages, le manque de surfaces de pacages et le problème de commercialisation.