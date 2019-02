Ressources en eau : 55 milliards de dollars mobilisés en 19 ans

«Les besoins nationaux en eau vont augmenter à l’horizon 2030, pour atteindre environ 4,3 milliards de m3.» c’est ce qu’a révélé, hier, le ministre des Ressources en eau.

M. Hocine Necib, qui s’exprimait sur les ondes de la Chaîne III, de la radio algérienne, a indiqué que les besoins de la population, qui atteindra les 50 millions d’habitants à l’horizon 2030, vont augmenter, aussi bien en eau potable que dans les autres secteurs. «Nous avons dans le secteur un outil de planification et de prospective, c’est le plan national de l’eau à l’horizon 2030», a fait savoir M. Necib, ajoutant que «l’Algérie arrive à produire actuellement environ 3,5 milliards de m3 d’eau potable».

Le ministre a évoqué les mesures prises en vue d’augmenter les capacités de production en eau potable pendant cette période, faisant part de la poursuite de la dynamique de réalisation des ouvrages. «Une vingtaine de barrages sont programmés durant la même période, et on va continuer à s’appuyer sur les ressources souterraines qui représentent un part importante dans la satisfaction des besoins en eau potable et en irrigation», a-t-il expliqué, précisant que «les barrages qui seront réalisés sont de taille moyenne et seront répartis selon un schéma bien étudié, de telle sorte à mobiliser de la ressource». Il précise, dans ce sillage, que ces barrages sont également accompagnés de près d’une vingtaine de transferts permettant d’optimiser la couverture des besoins, notamment au niveau des zones déficitaires.

«Nous allons encore investir dans le dessalement de l’eau de mer, où 4 grands projets sont en phase de lancement», a informé l’invité de la rédaction. Poursuivant ses propos, M. Necib a indiqué que le plan national de l’eau tient compte des aléas naturels, qui, selon ses termes, sont les données de base pour pouvoir s’adapter aux effets du changement climatique, et permettre, ainsi, de satisfaire les besoins de la population et de l’économie de façon générale.

«Cette stratégie évolue en augmentant la part de la ressource qui ne dépend pas des effets du changement climatique», a expliqué le ministre, précisant que les stations de dessalement actuellement en activité contribuent à produire 17% de l’offre nationale en eau potable, et qui devraient passer à 25% dans les trois années à venir. Pour ce qui est de la réutilisation des eaux épurées, M. Necib dit qu’elle est actuellement à 400 millions m3. Ces quantités passeront, dans trois ans, à 600 millions m3 par an, outre la valorisation des eaux albiennes destinées à alimenter la région des Hauts Plateaux.



Le taux national de remplissage des barrages a atteint 75%



L’hôte de la radio a également tenu à souligner l’importance des projets qui ont été réalisés depuis les années 2000 sous la conduite du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, qui «a compris, dès le départ, les enjeux, combien complexe et difficiles, auxquels l’Algérie doit faire face, à l’instar du monde entier», a-t-il soutenu. Pour preuve, dit le ministre, la mobilisation de 55 milliards de dollars investis dans le secteur des ressources en eau, avant d’ajouter que «ceci a permis à l’Algérie de vivre une situation hydrique correcte par rapport aux décennies précédentes».

Saisissant l’occasion, M. Necib a rappelé les efforts consentis par l’État en termes de dépense publique, qualifiés d’énormes et de sans précédent. «Tout ce qui a été réalisé durant les deux dernières décennies a fait l’objet d’une reconnaissance unanime de la part des observateurs dans le domaine de l’eau au niveau des forums internationaux», a mis en relief le ministre, ajoutant pour dire que «l’expérience ’algérienne en la matière mérite d’être citée». Toujours selon Hocine Necib, les données de base sur la situation hydrique du pays font état d’une précipitation irrégulière, voire parfois insuffisante et inégalement répartie à travers le territoire national. «C’est le fait de la nature», a-t-il noté, ajoutant que «le schéma hydraulique tel qu’il a été conçu permet de résorber les déficits là où ils existent».

Et d’ajouter : «C’est dans cette optique que les programmes à venir vont se redéployer.» Pour lutter contre le gaspillage d’eau, M. Necib a indiqué que «l’Algérie n’est pas un pays très riche en matière de ressources en eau», tout en rappelant les nombreuses actions de sensibilisation lancées en direction des usagers de façon générale, les ménages, les industriels et les agriculteurs, pour faire face à cette situation.

Il a, dans ce contexte, mis en exergue le travail accompli dans ce cadre depuis des années par l’Agence nationale de gestion intégrée des ressources en eau (AGIRE).

Le ministre a, par ailleurs, fait savoir que le taux national de remplissage des barrages a atteint 75%, notant au passage que la pluviosité a été très favorable, cette année.

«Nous sommes au début du processus, puisque les statistiques ont démontré que depuis une dizaine d’années, les apports dans les barrages arrivent entre février et jusqu’au mois d’avril», a expliqué M. Necib.

Concernant la révision de la tarification, il dit que cette dernière «est régie par un décret publié en 2005, et que sa révision n’est pas à l’ordre du jour».

Kamélia Hadjib