Spectacle du collectif Démo : Quand la mélodie emporte la magie de la poésie

Le collectif Démo a gratifié, samedi, après-midi, à la galerie d’art du centre commercial de Bab Ezzouar la nombreuse assistance d’un spectacle de chant et de poésie de haute facture.

Venus spécialement pour le spectacle pour certains, une rencontre fortuite pour d’autres, la magie des mots, la chaleur des thématiques abordés par ce collectif a réussi à rassembler une foule nombreuse, passionnée de poésie et de musique. Ce collectif, initié par Hayat Rahmani, et qui est composé de Karim Aouadi, Souhila Benali et Lotfi Sid, a été récemment créé. Le premier spectacle a eu lieu au musée national des antiquités et des arts islamiques pendant le mois de Ramadhan précédent. Et depuis, le collectif est à son quatrième spectacle, et la popularité s’accroît pour suivre le talent créatif et l’ingéniosité mélodieuse de ses membres dont sa totalité fait partie de la rédaction de la chaîne III de la radio algérienne. Lorsque Lotfi Sid donne le ton sur sa guitare acoustique, les poèmes déclamés par les deux poétesses, tantôt en vers tantôt en prose, plongent l’assistance dans une méditation profonde, à la recherche d’un état d’apaisement intérieur que seule la poésie pourrait procurer.

Rencontré à l’issue du spectacle, Karim Aouadi s’est dit très heureux de pouvoir partager des moments de création littéraire et musicale avec le public. Il relève que plusieurs projets sont au programme de ce collectif au talent avéré.

Les poètes ont déclamé des extraits des plus grands poètes de tous les temps, à l’exemple d’Omar El Kheyyam. Ils ont également déclamé des poèmes personnels dont les thématiques principales gravissaient autour de l’amour, la vie, l’espoir et la spiritualité.

Kader Bentounès