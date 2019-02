Foire internationale du livre de la Havane : Concert de l’Orchestre symphonique cubain sous la houlette du Maestro Amin Kouider

L'artiste Abdellah Menaï, en compagnie des membres de sa troupe, a ouvert le bal, emportant le public cubain, fort présent, dans un monde mirifique où règne l'amour.

Sous la houlette du maestro Amin Kouider, l'orchestre symphonique cubain est entré en scène en deuxième partie de soirée pour exécuter magistralement nombre de chants révolutionnaires algériens, à l'instar de «Mawtini», «Min Djibalina» et «Ya Chahid», pour présenter, ensuite, un florilège de succès algériens comme «Ya Rayeh», «Goumari» et «Ya zina diri latey». Pour finir en beauté, deux morceaux symphoniques ont été exécutés en hommage à Beethoven en reprenant la 7e symphonie, puis au grand compositeur Alexandre Borodine en reprenant des merveilles du fameux opéra «Prince Igor». Le Salon international du livre de la Havane, dont l'Algérie est l'invitée d'honneur, se poursuivra jusqu'au 17 du mois courant. Organisée pour la première fois en 1982, la Foire internationale du livre de la Havane, devenue annuelle depuis 2000, est considérée comme un événement phare de Cuba avec un peu plus d'un demi-million de visiteurs en moyenne chaque année. Pour l’édition 2018, 1.290.000 ouvrages ont été vendus dans ce pays où le taux d’analphabétisme est de zéro %. Pour cette édition, l’Algérie sera également présente à ce grand rendez-vous littéraire à travers le cinéma. Ainsi, sont prévues des projections de quatre films algériens, sous-titrés en espagnol : «Parfum d'Alger» de Rachid Belhadj, «Jusqu'à la fin des temps» de Yasmine Chouikh, «Zabana» de Saïd Ould Khelifa et «Yemma» de Djamila Sahraoui. Une exposition de photographies sur le patrimoine culturel algérien figure également au programme. Une occasion pour mettre en valeur la richesse culturelle de l’Algérie.