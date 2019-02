M. Hattab et la Radieuse au chevet de l’ex-joueur du FLN, Kaddour Bekhloufi : « Il a porté haut les couleurs de l’Algérie »

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab, et le président de la Radieuse, Chafi Kada, ont rendu une visite de soutien et de solidarité à l’ex-joueur de l’équipe du FLN et de l’AS Monaco, gravement malade.

Étaient aussi présents, les autorités locales, à leur tête le secrétaire général de la wilaya d’Oran, Si Ali Meddah, ainsi que les anciens footballeurs, Guemri, Benzerga, Benchiha, l’ex-arbitre international Hansal et le judoka de l’AS Bahia, Salet Hamada.

À l’occasion de cette visite, le ministre, et la Radieuse ont remis à Bekhloufi, le trophée du mérite, un soutien financier et d’autres distinctions.

Madame Bekhloufi et ses enfants, très heureux de cette visite, ont remercié le ministre de la Jeunesse et des Sports, le wali d’Oran et le président de la Radieuse, qui a toujours été au chevet de l’ex-international, depuis 5 ans.

de son côté, le ministre dit : «Il est de notre devoir de rendre visite et de soutenir les grandes figures sportives qui ont levé haut le drapeau de l’Algérie. La semaine dernière, nous étions au chevet d’Abdelhamid Zouba, qui a subi une intervention chirurgicale, et aujourd’hui, nous rendons visite à Kaddour Bekhloufi. Ces hommes ont marqué la guerre de Libération nationale par leur appartenance à la glorieuse équipe du FLN, et ils méritent toute notre attention. Je leur souhaite un prompt rétablissement. Comme je félicite les dirigeants de l’association Radieuse qui sont toujours au chevet des sportifs qui ont besoin de soutien et d’aide.»