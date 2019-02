Il a campé plusieurs rôles au cinéma : Décès de L’acteur Abdelkader Tadjer

L’homme de théâtre et acteur de cinéma Abdelkader Tadjer est décédé hier à Alger, à l’âge de 80 ans, a-t-on appris auprès de l’association «Lumières». Né en 1939 Abdelkader Tadjer avait commencé une carrière dans le quatrième art en tant que comédien et metteur en scène puis dramaturge avant de faire son entrée dans le monde du cinéma et camper plusieurs rôles. Au théâtre le défunt, avait commencé sa carrière au lendemain de l’indépendance de l’Algérie et côtoyé Mohamed Boudia, Mustapha Bouhrir et Hadj Omar. Au théâtre national, Il avait monté plusieurs pièces dont «Jupiter», Atomes», Mizan El Ghaba» ou encore «Madinet El Hob». Il a également été l’auteur de scénarios de deux longs métrages de fiction «Amours interdits» (1987) et «Rai» (1988). Le défunt avait également campé des rôles au cinéma dans des £uvres comme «Les rues d’Alger» (2002), «Chacun sa vie» (2007), ou encore «Qeddach thabni» (2011). Abdelkader Tadjer sera inhumé aujourd’hui au cimetière de Sidi Mhammed à Alger.