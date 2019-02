Jeux méditerranéens d'Oran : Un cachet écologique

"Les JM-2021 d'Oran auront un cachet écologique", a souligné le ministre en inspectant le chantier du stade de football en voie d'achèvement au sein du complexe olympique en construction à Belgaïd, dans la daïra de Bir El-Djir. "L'empreinte écologique assignée à l'événement des JM-2021 est un objectif à la mesure de l'excellence atteinte par la wilaya d'Oran dans différents domaines de l'économie verte", a soutenu M. Hattab. Il a, dans ce contexte, mis l'accent sur la performance relevée dans la capitale de l'Ouest, notamment dans les domaines de traitement et de recyclage des déchets, de l'économie de l'eau et de la gestion des espaces verts. Le ministre s'est également félicité de l'état d'avancement des travaux, tout en insistant auprès des responsables de l'entreprise de réalisation sur le respect des engagements contractuels pour la concrétisation des étapes à venir selon les délais convenus. Les délais annoncés, dans ce cadre, par les responsables du projet tablent sur la livraison du stade de football en avril prochain, tandis que la réception des infrastructures complémentaires est fixée à avril 2020. Le ministre a fait savoir que trois autres grands complexes de standard international seront livrés cette année à Tizi Ouzou, Baraki et Bouira. "Ces acquis comptent parmi les plus importantes réalisations à voir le jour à la faveur du programme du Président Abdelaziz Bouteflika, permettant ainsi à l'Algérie de gagner sa juste place dans le cercle des nations organisatrices de rendez-vous sportifs majeurs", a indiqué M. Hattab, qui a donné le coup d'envoi d'une campagne de plantation d'arbres dans le périmètre du complexe olympique, avant d'achever sa visite au chevet de Kaddour Bekhloufi (85 ans), ancienne gloire du football et de l'équipe du FLN.