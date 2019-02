RAJA : « Le président Bouteflika est l’homme du consensus »

Le Rassemblement de la jeunesse algérienne (RAJA) a appelé le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, à briguer un nouveau mandat présidentiel, en vue d’assurer «la continuité de la politique de la concorde et de la réconciliation nationales et celle de la solidarité nationale», a indiqué le Rassemblement dans un communiqué. La candidature du Président Bouteflika pour un nouveau mandat est à même de «préserver les acquis de la réconciliation nationale et les importantes réalisations concrétisées grâce à sa politique éclairée et son expérience diplomatique avérée depuis son accession au pouvoir», a estimé le Rassemblement au terme de la session ordinaire tenue par son Conseil national ce week-end à Alger. «Le Président Bouteflika est l’homme du consensus pour tous les Algériens, capable d’assurer le parachèvement des programmes de développement et l’accession des jeunes aux différents programmes et secteurs», a soutenu RAJA. «Etre en faveur de la continuité, c’est assurer la poursuite de l’édification d’un Etat de droit et sauvegarder les acquis nationaux et à leur tête la stabilité souhaitée en cette période, marquée par les défis sécuritaires et les mutations difficiles auxquels fait face notre pays», a-t-il estimé, invitant les jeunes Algériens à «participer massivement» à l’élection présidentielle. Aussi, Raja a exprimé «l’entière disposition de ses bases militantes à soutenir le Président de la République, une fois candidat», «à travers leur contribution à la collecte des signatures dans les différentes wilayas du pays et une large participation à l’animation de la campagne électorale en milieu juvénile». Par ailleurs, les membres du Conseil national ont plaidé pour «la réactivation des lois destinées à la promotion des jeunes dans les différents domaines, en leur accordant une place de choix ainsi qu’à travers la création de nouveaux postes d’emploi, la garantie du logement et leur participation effective à la vie politique».