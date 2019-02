El-Islah : « Préserver la stabilité »

Le président du Mouvement El-Islah, Filali Ghouini a affirmé, vendredi à Djelfa, que la préservation de la stabilité du pays était l'une des priorités de sa formation politique. Supervisant une rencontre avec les militants de son parti, organisée au Centre culturel islamique de Djelfa, M. Ghouini a indiqué que «le Mouvement El-Islah a des priorités, en tête desquelles la préservation de la stabilité du pays ainsi que celle des institutions de l'Etat et de la société». Et d'ajouter: «notre parti croit que le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika est capable d'accomplir davantage de grandes échéances politiques dans le pays, non seulement en tant que président, mais comme sage dirigeant qui a fait éviter à l'Algérie les affres de la tragédie nationale et pourra, avec la conjugaison des efforts de toutes les parties, faire éviter au pays tous les mauvais scénarios et contribuer à une relance économique réelle et un développement social, équilibré et juste». «La justice sociale sera le garant de la stabilité sociale et une preuve concrète de la dotation d'un développement global, juste et équilibré pour tous les Algériens», a-t-il poursuivi. Le président du Mouvement El-Islah a affirmé, dans son allocution prononcée devant des militants et cadres du parti, que «le Mouvement aspire à ce que la période post-élection présidentielle soit une phase de concertation et de dialogue entre les différents acteurs politiques et sociaux en vue de trouver des solutions et propositions efficaces aux différentes difficultés auxquelles sont confrontés les Algériens». Au terme de son allocution, le président du Mouvement a indiqué que «les travaux de cette rencontre ont été consacrés à la supervision de l'installation du conseil régional de coordination des wilayas du centre après ceux de l'Est et de l'Ouest du pays», et ce en préparation, a-t-il dit, des bases du Mouvement El-Islah et de ses institutions pour la prochaine élection présidentielle.