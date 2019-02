M. Messahel s’entretient avec Mme Mogherini et avec M. Ghassane Salamé

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, s’est entretenu avec la vice-présidente de la Commission européenne et Haute représentante de l’Union européenne (UE) pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité, Federica Mogherini. L’entretien a porté sur les relations d’ensemble entre les deux parties et les voies et moyens de leur renforcement, ainsi que sur les prochaines échéances bilatérales. A ce titre, les deux parties se sont félicitées de la qualité des relations bilatérales et du dialogue politique Algérie-UE. M. Messahel et Mme Mogherini ont également procédé à un échange de vues sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun, telles que la situation dans la région sahélo-saharienne, notamment en Libye et au Mali, la coopération dans l’espace méditerranéen, ainsi que la situation en Afrique du Nord et les relations intermaghrébines. Les deux parties sont convenues de poursuivre la concertation bilatérale sur l’ensemble des questions évoquées.



Le ministre s'est aussi entretenu avec le représentant du Secrétaire général des Nations Unies pour la Libye, Ghassane Salame. L'entretien a porté sur la situation en Libye à la lumière des derniers développements intervenus sur la scène libyenne. M. Ghassane Salame a informé le ministre des Affaires étrangères sur les activités entretenues dans le cadre du processus de règlement de la crise libyenne, conduit sous l'égide des Nations Unies, ainsi que sur les derniers développements enregistrés dans ce cadre. Il a réitéré ses remerciements à l'Algérie pour son «soutien continu» aux efforts de l’ONU en vue de parvenir à un règlement de la crise dans ce pays. Pour sa part, M. Messahel a exprimé les «préoccupations» de l’Algérie quant à la situation prévalant en Libye et son impact sur la région, ajoutant que l'Algérie «maintient un contact avec toutes les parties libyennes en vue de les accompagner sur la voie du dialogue et de la réconciliation, seule à même de permettre un retour de la stabilité dans ce pays frère et voisin». Les deux parties ont convenu de poursuivre la «concertation régulière» sur le dossier libyen, notamment pour ce qui est des étapes futures du processus onusien de règlement.