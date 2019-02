M. Ouyahia au 28e Forum des chefs d’état et de gouvernement du MAEP : Renforcer le mécanisme d’autoévaluation de la bonne gouvernance

Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a pris part à la 28e session du Forum des chefs d’État et de gouvernement du Mécanisme africain d’évaluation par les pairs (MAEP), dont les travaux ont débuté, hier à Addis-Abeba (Éthiopie).

M. Ouyahia, a félicité le Mozambique et la Côte d'Ivoire pour les «progrès réalisés» en matière de développement politique et socioéconomique. M. Ouyahia, représentant du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a pris part à ce sommet qui a enregistré la présentation de deux rapports d’évaluation concernant la République de Côte d’Ivoire et la République du Mozambique. Au titre de l’examen de ces deux rapports, le Premier ministre a adressé ses félicitations à la Côte d’Ivoire pour «les progrès remarquables sur la voie de la réconciliation nationale et du redressement politique, économique et social à l’issue d’une période pénible de son histoire contemporaine». Il a, à cet égard, exprimé les félicitations de l’Algérie au Président Alassane Ouattara et au gouvernement ivoirien pour «les résultats atteints», en les encourageant à «persévérer sur cette voie». M. Ouyahia a, également, salué «la volonté du gouvernement mozambicain de dépasser les récents troubles que son pays a connus», rappelant «la longue tradition de solidarité qui lie l’Algérie avec le Mozambique depuis sa lutte de libération nationale et le conflit interne que le peuple mozambicain a su dépasser avec un haut degré de patriotisme et avec un attachement avéré à la réconciliation».

Il a également relevé «avec satisfaction» les progrès «importants» que le Mozambique a réalisés au «plan du développement humain, notamment en matière d’insertion des jeunes, avec la création de près d'un million deux cent mille emplois en trois ans». «Nous sommes convaincus que grâce à l’engagement de son gouvernement à poursuivre les réformes, à la restauration de la paix et de la stabilité à l’intérieur de ses frontières et grâce aux revenus qu’il tirera de ses ressources naturelles, y compris en hydrocarbures, le Mozambique progressera encore davantage sur les voies de la démocratie, de la bonne gouvernance et du développement», a ajouté le Premier ministre.

Il est à signaler, par ailleurs, que Mme Fatima Zohra Karadja a été élue vice-présidente du Panel des personnalités éminentes du Mécanisme africain d’évaluation par les pairs. L’ex-Premier ministre éthiopien, Hailemariam Dessalegn, a été élu membre de ce Panel. L’Algérie figure parmi les Etats membres fondateurs du Mécanisme qui vise à affirmer les capacités de réformes et d’autoévaluation des pays africains. Depuis le lancement de ce Forum en 2003, le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a présenté deux rapports d’évaluation sur l’état de la gouvernance en Algérie.

Au cours de la session, le président tchadien, Idriss Deby Itno, président du Forum des chefs d’Etat et de gouvernement du MAEP, s’est engagé à «tout mettre en œuvre pour concrétiser les objectifs que s’est fixé le MAEP». Il a fait part «des priorités à mettre en œuvre en vue de renforcer notre Mécanisme d’autoévaluation de la bonne gouvernance dans nos pays respectifs et plus généralement sur l’ensemble de notre continent». Lors de cette session, deux pays, en l’occurrence le Botswana et la Gambie, ont adhéré au MAEP, ce qui porte le nombre d’adhérents à cette instance à 39 pays membres. Créé en 2003, le Mécanisme africain d’évaluation par les pairs est un dispositif de contrôle visant à favoriser la bonne gouvernance en Afrique.

Il s’est avéré utile à la réalisation des priorités du Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD), actuellement transformé en Agence de développement de l’Union africaine, et des Objectifs du millénaire pour le développement (OMD). Il s’agit d’un instrument établi d’un commun accord, auquel les Etats membres de l’Union africaine adhèrent volontairement en vue de favoriser l’adoption de mesures, normes et pratiques conduisant à la stabilité politique, à la croissance économique, au développement durable et à l’accélération du processus d’intégration économique régionale. Cet objectif est atteint avec l’échange d’expériences et le renforcement des bonnes pratiques, y compris l’identification des lacunes et, pour les pays participants, l’évaluation des capacités à renforcer.

Ce Mécanisme favorise le partage et l’apprentissage réciproques, grâce à un dialogue constructif et à la persuasion. L’évaluation du MAEP est menée dans le cadre des valeurs, codes et normes établis d’un commun accord et inscrits dans la Déclaration de l’Union africaine sur la démocratie, la gouvernance politique et économique et la gestion des entreprises dans les quatre domaines essentiels. Il s’agit de la démocratie et la gouvernance politique, la gestion et la gouvernance économiques, la gestion des entreprises et le développement socioéconomique.

Accélération spectaculaire du développement



Des «avancées notables» dans le développement de l’Afrique ont été enregistrées en 2018, une année marquée par une «accélération spectaculaire» des perspectives de l’intégration à l’échelle du continent africain, a affirmé M. Ibrahim Assane Mayaki, secrétaire exécutif de l’Agence de développement de l’Union africaine (ADUA/NEPAD). «L’année 2018 a permis de réaliser des avancées remarquables pour le développement de l’Afrique et, implicitement, pour l’Agence, qui a remplacé le NEPAD», a indiqué M. Mayaki lors d’un point de presse consacré au bilan annuel du NEPAD, tenu en marge du 32e Sommet de l’UA prévu aujourd’hui.

«Des jalons décisifs ont été posés et des étapes irréversibles ont été franchies concernant deux des objectifs phares de I’Agenda 2063 de l’UA, à savoir la création d’une zone de libre-échange à l’échelle continentale et celle d’un marché unique du transport aérien», s’est-il félicité. Il a estimé que la zone de libre-échange continentale, entérinée par les chefs d’Etat et de gouvernement de l’UA lors du Sommet extraordinaire de Kigali (mars 2018), «ouvre des perspectives nouvelles à l’intégration régionale». «Aux termes de cet accord, qui devra être ratifié par 22 Etats signataires pour entrer en vigueur, les droits de douane frappant les échanges intra-africains seront progressivement éliminés, ce qui permettra aux entreprises africaines de négocier plus facilement sur le continent et de répondre aux demandes d’un marché en pleine croissance», a-t-il expliqué. Les estimations de la Commission économique pour l’Afrique (CEA) indiquent que la ZLEC «pourrait accroître le commerce intra-africain de 52,3 %, une proportion qui pourrait doubler si les obstacles non tarifaires étaient également réduits», a-t-il estimé, ajoutant que les exportations industrielles africaines devraient bénéficier le plus de la ZLEC, qui, une fois réalisée, «deviendra la plus importante zone de libre-échange continentale de la planète, au regard de la population concernée par le traité». Pour ce qui est du marché unique du transport aérien, lancé en 2018 par la Commission de l’UA, cette initiative marque une «importante étape pour accroître sa mise en œuvre, a-t-il relevé, rappelant que «80% du trafic aérien en Afrique est encore assuré par des compagnies étrangères». La libéralisation de l’accès au marché entre Etats africains, le libre exercice des droits de trafic et la libéralisation des fréquences «doivent permettre de contribuer à l’intégration et à la croissance socioéconomique du continent», a-t-il indiqué, estimant que ses bénéfices, dans les domaines du commerce, du tourisme, des investissements transfrontaliers dans les industries de production et de services, sont escomptés «à 300.000 emplois directs et des millions d’emplois indirects». Il a relevé, en outre, que des «progrès tangibles» ayant permis de répondre aux impératifs prioritaires en matière de développement des pays membres ont été réalisés». Il s’agit de l’initiative présidentielle des champions des infrastructures, visant à développer 10 mégaprojets, dont l’autoroute transsaharienne Alger-Lagos, le câble en fibre optique transsaharien interconnectant l’Algérie au Nigeria, via le Niger, ainsi que le gazoduc transsaharien reliant l’Algérie au Nigeria. D’autres projets touchant divers domaines, visant la satisfaction des besoins humains fondamentaux, dont l’éducation, la santé, l’assainissement, la sécurité alimentaire, le logement, l’eau potable et l’énergie, sont en bonne voie de concrétisation. M. Mayaki a souligné que «certaines décisions et des actions décisives et parfois désagréables (à court terme) doivent être prises», reconnaissant, toutefois, que «plusieurs de ces décisions et actions ont peu de chances de recevoir un large soutien international». «C’est donc la raison principale qui fait que l’Afrique, des individus aux dirigeants aux niveaux national, régional et continental, doit promouvoir et défendre un nouveau discours sur son propre développement, avec l’engagement de mettre ses propres ressources matérielles et sociales à la disposition de ce développement», a-t-il dit, tout en estimant que «la tâche n’est pas impossible».