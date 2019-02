Parlement arabe : Une délégation du Conseil de la nation au Caire

«Le Conseil de la nation, représenté par le sénateur et membre du Parlement arabe (PA), Abdelkarim Korichi, prendra part, du 10 au 12 février (à partir d’aujourd’hui : NDLR), au Caire (Égypte), aux travaux de la 3e session de la 2e législature du Parlement arabe», indique un communiqué de la chambre haute du Parlement.

Il faut savoir que la délégation algérienne de l’Assemblée populaire nationale sera composée de MM. Mohammed Laid Bibi et de Youcef Rehamnia, respectivement vice-président de l'APN et député. Ces derniers participeront, également, en leur qualité de membres du PA, à «la séance d'audition pour retirer le nom de la République du Soudan de la liste des pays soutenant le terrorisme», comme récemment indiqué par un communiqué de l’APN.

Il convient de signaler également, dans ce contexte, que M. Djamel Bouras représentera, en sa qualité de vice-président du Parlement panafricain, cette institution, lors de la séance d'audition devant être organisée, ce matin, par le Parlement arabe. Parmi les points inscrits à l'ordre du jour de ces travaux, figurent, notamment, une réunion du bureau, la séance plénière, ainsi que les réunions des comités permanents. Il est attendu, d’autre part, à l’occasion des travaux de cette 3e séance de la 3e session de la 2e législature du Parlement arabe, des réunions des sous-comités. Le Parlement arabe est, faut-il le rappeler, un parlement créé après le sommet de la Ligue arabe de 2001 à Amman. C'était alors un parlement provisoire qui visait à mettre sur pied un parlement permanent. La première session de cette institution s’est déroulée au Caire, le 27 décembre 2005, après que la formation de l'Assemblée eut été approuvée, lors du sommet de la Ligue arabe d'Alger, le mois de mars de la même année. Le Parlement arabe est composé de deux parlementaires par pays, nommé pour un mandat de cinq ans, au moment où l’Assemblée est consultative et transitoire

Il y a lieu de souligner, qu’en mars dernier, le Parlement arabe avait salué la politique de dialogue et de réconciliation nationale initiée par le Président Bouteflika, laquelle a prémuni l'Algérie contre les retombées du «printemps arabe», appelant à son adoption comme «démarche pour l'unification des rangs arabes et la consécration de la stabilité dans la région». Cette institution avait également, en cette même occasion, mis en relief le «rôle important de l'Algérie dans le renforcement des relations arabes et la réalisation de l'intégration arabe, à la faveur de la politique judicieuse du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika».

Soraya Guemmouri